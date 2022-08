Les Stingers paient cher leur inconstance

Visiblement débiné après le revers des siens, le quart-arrière des Stingers Olivier Roy est persuadé que son équipe l’aurait emporté si elle avait fait preuve de régularité.

«Nous avons été trop inconstants pour espérer battre une équipe comme les Carabins. Nous avons fait de bonnes choses, autant défensivement qu’offensivement. Nous devons cependant commencer nos matchs plus rapidement pour avoir une chance de compétitionner», a affirmé le récipiendaire du titre de joueur par excellence du circuit universitaire québécois en 2021.

L’an dernier, Concordia a trouvé le moyen de revenir de l’arrière à de nombreuses reprises pour goûter au plaisir de la victoire. Le surnom de «Comeback Kids» était même scandé par les joueurs des Stingers. Selon Roy, il faut que son équipe laisse cette identité de côté et passe à une autre étape.

«Ça donne un bon spectacle quand tu reviens de l’arrière, mais nous ne devons pas nous dire que nous serons toujours en mesure de revenir au quatrième quart», a-t-il exprimé.

«Nous ne nous satisfaisons plus des matchs serrés. Nous visons des victoires!»

Du positif

Comme a souligné Roy, les Stingers ont tout de même démontré de belles choses, dont la résilience qui a fait leur succès lors de la dernière campagne.

«Nous avons fait des erreurs et ils ont capitalisé en inscrivant des points. J’ai toutefois aimé le caractère de nos gars», a indiqué l’entraîneur-chef Brad Collinson.

Il n’y a par ailleurs aucun doute que l’édition 2022 de l’équipe sera encore une menace via les airs, avec les talentueux Jeremy Murphy et Tristan Mancini. Le porteur de ballon Dwanté Morgan a aussi fait une très belle impression en amassant 51 verges sur six courses.

«Nous avons quatre très bons porteurs et nous voulions tous leur donner le ballon. Quand Dwanté est entré sur le terrain, il a créé une étincelle», a déclaré Collinson, qui a tout de même senti que son athlète avait peut-être perdu le contrôle de ses émotions en fin de partie.

Le jeune homme devra effectivement faire attention de ne pas se laisser distraire par les commentaires de ses adversaires, ce qui semble avoir été le cas pendant le duel contre les Carabins.