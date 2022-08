La LNHB, une histoire de passion pour Alex Burrows

Au terme d’une deuxième saison réussie de la Ligue nationale de hockey balle (LNHB), le président Alex Burrows a loué le travail d’une équipe passionnée qui a dû surmonter au fil des derniers mois les obstacles largués par la pandémie afin de garder le projet en vie.

Annoncée le 26 février 2020, la LNHB n’avait pas encore présenté son premier match qu’elle devait, comme le reste du monde entier, encaisser le choc face à la COVID-19. La première saison a ainsi été annulée.

Plusieurs entreprises de bien des sphères de la société ont pâti des mesures sanitaires. Mais l’équipe menée par Burrows n’a jamais abandonné. Déterminée, elle a permis en 2021 la présentation d’une première campagne limitée par les interdictions des déplacements entre régions et des rassemblements, et finalement d’une première saison plus normale cette année.

«C’est sûr que ç’a été difficile, a concédé Burrows lors d’une entrevue téléphonique. On a une bonne équipe, plusieurs personnes passionnées par le projet. Évidemment, ce n’est pas l’effort d’une seule personne, mais celui de toute une équipe qui a fait en sorte que ç’a pu être possible. Nos 12 formations ont plusieurs bonnes choses à dire sur la ligue, ç'a super bien été et les joueurs sont satisfaits.»

Expansion en vue?

La deuxième saison de la LNHB s'est conclue, samedi, avec la conquête de la coupe Legend par les Mustangs de Granby en vertu d’une victoire de 7 à 5 contre le Pro Style Lettrage de Lévis dans le cinquième et ultime match de la finale.

Rapidement, le temps viendra de faire le bilan et de discuter de la suite. Le discours de Burrows est optimiste et il s’est même permis de parler d’expansion.

«On va s’asseoir la semaine prochaine pour voir si on a des choses à améliorer, a-t-il expliqué. Il y aura peut-être une expansion dans un avenir rapproché. Mais en gros, on est très satisfaits. On veut faire grandir le sport, lui donner de la visibilité et en faire le sport national du Québec pendant la période estivale.»

Place au CH

Burrows se tournera bien évidemment vers le Canadien de Montréal au mois de septembre en vertu de son rôle d’entraîneur adjoint de Martin St-Louis. Ses deux mandats le gardent bien occupé et l’ancien attaquant estime avoir tous les outils pour bien gérer son emploi du temps.

«Des bons employés, une bonne équipe, ça aide, c’est sûr et certain, a-t-il déclaré. Je suis capable de trouver le temps pour jongler avec tout ça. [Samedi], il y a [eu] le dernier match de la finale. Il reste deux semaines avant le camp des recrues à Buffalo. On recommence ensuite une saison de 82 matchs et on a hâte que ça commence.»