Geno Smith est l’homme des Seahawks

Le quart-arrière Geno Smith a remporté la compétition l’opposant à Drew Lock et sera le partant des Seahawks de Seattle pour le premier match du club en 2022.

C’est ce qu’a annoncé l’entraîneur-chef Pete Carroll dans la soirée de vendredi, spécifiant que le pivot de 31 ans avait «mérité de jouer».

Les Seahawks étaient à la recherche d’un nouveau quart-arrière partant après avoir envoyé Russell Wilson aux Broncos de Denver pendant la saison morte. Dans cette transaction, le club de l’État de Washington a entre autres mis la main sur Lock.

Carroll a d’ailleurs expliqué que ce dernier «n’avait pas suffisamment eu de temps» pour déloger Smith. Lock a notamment été contraint de rater le deuxième match préparatoire des siens, parce qu’il a contracté la COVID-19.

Lors des deux dernières campagnes, Smith était le réserviste derrière Wilson chez les Seahawks. Appelé à le remplacer pour trois départs en 2021, il a amassé 702 verges et cinq touchés avec son bras. Le produit de West Virginia a aussi inscrit un majeur avec ses jambes.

Smith a disputé un total de 45 parties dans la NFL, dont 34 comme partant. Il a œuvré pour les Jets de New York (2013 à 2016), les Giants de New York (2017) et les Chargers de Los Angeles (2018).

«Ça veut dire beaucoup pour moi, a affirmé Smith. Je me suis préparé fort pour ce moment, mais la réalité est que ce n'est qu'une première étape. Ce n'est que le début. Je dois être prêt à jouer 17 matchs et même plus. Je suis reconnaissant. J'ai une dette envers l'organisation des Seahawks d'avoir cru en moi, mais c'est maintenant le temps de se mettre au travail.»

Pour le premier défi de Smith et des Seahawks en 2022, ils renoueront avec Wilson, alors que les Broncos seront de passage au Lumen Field le lundi 12 septembre.