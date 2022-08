Diallo atteint la finale à Granby

Le tennisman québécois Gabriel Diallo a atteint la finale des Championnats Banque Nationale à Granby, samedi, en défaisant le Japonais Hiroki Moriya en deux manches de 6-3 et 6-4 dans son duel de demi-finale.

Le favori de la foule n’a jamais été réellement inquiété lors de la première manche, lui qui n’a donné aucune occasion de briser à son adversaire. En revanche, la 518e raquette de l’ATP a profité de l’une de ses quatre balles de bris pour s’offrir un avantage.

En deuxième manche, le natif de Montréal a dû travailler plus durement. Il a réussi à prendre le service de son adversaire lors du premier et du cinquième jeu, mais la 290e raquette au monde – et neuvième tête de série – a répliqué à chaque occasion, avec des bris de services aux deuxième et huitième jeux.

Diallo a porté le coup de grâce au neuvième, enlevant le service de son adversaire pour la troisième fois de la manche, avant de servir pour la manche.

Le représentant de l’unifolié a été particulièrement efficace quand son adversaire avait les balles en main, gagnant 47% des échanges lorsque ce dernier plaçait sa première balle entre les lignes, en plus de préserver un pourcentage de réussite de 50% en situation de deuxième balle. Il a aussi été très bon lorsqu’il était lui-même au service, gagnant 70% des échanges lorsque sa première balle était en jeu.

À une victoire d’un premier titre

En finale, Diallo se mesurera au Chinois Juncheng Shang. Ce dernier a gagné son match de demi-finale en trois manches de 6-3 et 6-4 face à l’Américain Aidan Mayo.

L’athlète de 20 ans tentera de gagner un premier titre en carrière sur le circuit Challenger de l’ATP, lui qui en sera aussi à une première finale, dimanche.

Il s’agira aussi d’un premier duel entre les deux joueurs. Shang cherchera pour sa part à défaire un deuxième favori de la foule à Granby, lui qui avait aussi montré la porte de sortie au Canadien Marko Stakusic au premier tour.