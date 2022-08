Le quart-arrière des Panthers de la Caroline Sam Darnold ratera au moins un mois d’activité en raison d’une entorse à une cheville.

Le pivot ratera plus précisément entre quatre et six semaines d’activités, selon le réseau NFL Network. Darnold évite ainsi le pire, lui qui avait quitté le duel des siens contre les Bills de Buffalo, vendredi, sur une voiturette.

Cette blessure ne devrait toutefois avoir aucune incidence sur la façon d’entamer la saison des Panthers, puisque l’entraîneur-chef Matt Rhule avait déjà mentionné que Baker Mayfield avait remporté son duel avec Darnold pour le poste de partant.

L’ancien des Browns de Cleveland aura ainsi la chance d’assurer son poste lors des premières semaines d’activités de la NFL, en l’absence de son coéquipier. Mayfield a d’ailleurs bien paru contre les Bills, complétant neuf de ses 15 relais pour 89 verges, en plus de trouver un receveur dans la zone des buts deux fois.

Mayfield aura aussi une source de motivation supplémentaire pour amorcer la campagne 2022 puisque le premier duel des Panthers, le 11 septembre au Bank of America Stadium, sera contre son ancienne équipe : les Browns.