CF Montréal: un match piège

Le CF Montréal vise un huitième match consécutif sans défaite, mais c’est un match piège qui l’attend lors de sa visite au Soldier Field contre le Fire de Chicago samedi soir.

Le Fire, qui occupe le douzième rang dans l’Est, présente une fiche très ordinaire de cinq victoires, quatre revers et autant de verdicts nuls à la maison, mais il n’a accordé que dix buts dans ces treize parties.

Évidemment, vous pourrez voir l'affrontement dès 19h sur nos ondes.

« C’est un match difficile, c’est un terrain qui n’est pas facile », a avancé Wilfried Nancy, jeudi, alors qu’il sait que la fin de saison apporte son lot de difficultés.

« Les derniers matchs du championnat sont toujours difficiles. On va mettre une équipe en place qui va perturber Chicago pour tenter de ramener des points à la maison. »

Émotif

Ça sera un match émotif pour Djordje Mihailovic, qui revient à la maison après avoir officialisé son transfert à AZ Alkmaar plus tôt cette semaine. Il a également perdu sa grand-mère mercredi.

Wilfried Nancy a indiqué que même si le milieu de terrain avait raté quelques entraînements en raison de son déplacement en Europe, il serait disponible samedi soir, mais qu’il faudra gérer les émotions.

« Djordje est dans une situation difficile parce qu’il a perdu sa grand-mère alors nous allons l’aider sur le terrain », a soutenu Victor Wanyama.

« Tout ce qu’il doit faire, c’est de s’assurer de rendre sa famille fière en disputant un bon match. Ça serait mémorable pour sa famille et lui s’il parvenait à marquer à la mémoire de sa grand-mère. »

Rude séquence

Le CF Montréal a encore huit rencontres à disputer d’ici la fin de la saison, dont six au cours des 21 prochains jours.

Il s’agit d’une autre fin de calendrier éprouvante comme la MLS les aime avec une pause internationale en plein cœur de la course aux séries, à la fin septembre.

Outre Matko Miljevic, suspendu, Wilfried Nancy sera aussi privé de Rudy Camacho toujours blessé à l’épaule.

Heureusement pour l’équipe, Nancy a le don de disséquer l’adversaire et de s’y modeler, peu importe qui joue.

« Wilfried est tacticien, la semaine dernière on a vu qu’il a très bien lu la stratégie de la Nouvelle-Angleterre. On aime la façon dont nous jouons d’un match à l’autre », a fait remarquer Wanyama.

L’adversaire en cinq points

La touche Shaqir

Xherdan Shaqiri a été l’une des grosses acquisitions l’hiver dernier en MLS et il ne déçoit pas les partisans du Fire. Le milieu suisse totalise quatre buts et onze passes en vingt-deux rencontres. Il occupe le troisième rang de la ligue à ce chapitre, à égalité avec trois autres joueurs.

Un gros absent

Le Fire va terminer la saison sans le milieu de terrain Gaston Gimenez, qui a subi, mercredi, une opération aux ischiojambiers.

De retour à la maison

Le Fire effectue un retour au Soldier Field après avoir disputé son dernier match local, une défaite de 2 à 0 contre New York City, à son ancien domicile, le SeatGeek Stadium de Bridgeview. On a préféré procéder ainsi en raison de la qualité du gazon diminuée par la présentation de deux concerts en deux jours les 19 et 20 août.

Petite attaque

Le Fire ne donne pas beaucoup de buts à domicile (10), mais c’est autre chose à l’étranger (26). C’est cependant l’attaque qui donne de maux de tête à l’entraîneur-chef, Ezra Hendrickson, avec seulement 28 buts en 26 matchs.

Blanchi deux fois

C’est la première fois que le Fire et le CF Montréal s’affrontent cette saison. Le Fire sera le visiteur au Stade Saputo le 13 septembre. Montréal a remporté les deux rendez-vous de 2021 par blanchissage.