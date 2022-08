Urruti s'éclate contre les meneurs de la MLS

Le buteur argentin a trouvé le fond du filet à deux reprises en moins de quatre minutes pour aider Austin FC à l'emporter 4 à 1 face au Los Angeles FC, vendredi au Texas. Voyez ses deux buts dans les faits saillants en entête du texte.

Il s'agissait d'un duel au sommet dans l'Association Ouest de la Major League Soccer (MLS), alors que Los Angeles et Austin figurent respectivement au premier et deuxième rang. Suite à l'affrontement de vendredi soir, l'équipe californienne dispose encore d'une avance de six points sur The Verde, qui eux bénéficient d'un coussin de neuf points sur leurs rivaux texans, le FC Dallas.

Les Oaks solides

C'est l'Urugayen Diego Fagúndez qui a donné le ton au match à la 32e minute en convertissant magnifiquement un coup franc à quelques mètres de la surface de réparation. Voyez son but dans la vidéo ci-bas.

Magnifique coup franc de Diego Fagundez -

Quelques minutes plus tard, Urruti se fait remarquer, mais pas nécessairement pour les bonnes raisons. Il écope d'un carton jaune après avoir volontairement cramponné son adversaire Jesus Murillo. Les esprits s'échauffent, et le portier Maxime Crépeau vient brasser la soupe en poussant le buteur à la couette. Le gardien canadien écopera d'un carton jaune aussi, tout comme Diego Fagúndez suite à la mêlée. Pour les adeptes de soccer drama, la séquence est juste en dessous.

Urruti, Crépeau, Chiellini…



Tout ça avec un immense logo elfique en background.#OnlyInMLS 🤩



pic.twitter.com/e5C6REWAza — Maxime Cardinal (@MaximeCardinal) August 27, 2022

En deuxième demie, l'archer au numéro 37 frappe, mais cette fois sur le tableau de pointage. À la 47e et la 51e, Maxi Urruti permet à son équipe de se creuser une avance de 3 à 0. Le meilleur buteur de la MLS, Sebastián Driussi, ajoutera la cerise sur le sundae pas moins de dix minutes plus tard en inscrivant son 19e de la saison. Le fossé sera trop creux pour la troupe de Carlos Vela, qui réussira néanmoins à priver le cerbère Brad Stuver d'un blanchissage via un effort spectaculaire de Cristian Arango. Marque finale de 4 à 1 au Q2 Stadium.

Austin a donc remporté ses deux affrontements contre LAFC cette saison en MLS, et est ainsi responsable de 33% des défaites de l'équipe en noir et doré.