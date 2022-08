Un poste à perdre pour Logan Thompson

Avec l’absence de Robin Lehner, Logan Thompson aura tout le champ libre pour prendre le poste de gardien numéro 1 des Golden Knights de Vegas.

Lehner a été opéré à une hanche et devrait passer sous le bistouri à nouveau pour traiter l’autre. Le club du Nevada ne prévoit pas le voir en action cette saison. Laurent Brossoit, lui, a également subi une intervention chirurgicale semblable, mais sa convalescence est déjà bien entamée, de sorte qu’il représente un cas incertain pour le premier match de la campagne.

L’autre gardien de l’organisation, Michael Hutchinson, est un vétéran de 32 ans qui a fréquemment fait la navette entre la Ligue nationale de hockey (LNH) et la Ligue américaine.

Avec sa fiche de 10-5-3, sa moyenne de buts alloués de 2,68 et son taux d’efficacité de ,914 en 19 matchs avec les Knights en 2021-2022, Thompson part ainsi en position de tête pour être l’homme de confiance de l’entraîneur-chef Bruce Cassidy.

«C’est un poste à perdre, évidemment, a d’ailleurs indiqué le pilote jeudi, selon le site officiel de la LNH. Et puis, nous aurons les autres gardiens derrière lui prêts à prendre la relève parce que vous ne pouvez pas jouer tous les soirs dans cette ligue; je ne le crois pas. Et c'est ainsi que nous allons gérer [le temps d’utilisation de] Logan et j'espère qu'il sera à la hauteur de la tâche.»

Au mérite

Lehner a été opéré au mois d’août; l’annonce a été faite il y a une quinzaine de jours, soit près d’un mois après l’ouverture du marché des joueurs autonomes. Ainsi, les options étaient rendues peu nombreuses pour les Knights.

Or, si le directeur général Kelly McCrimmon est bien conscient de cette situation, il s’estime heureux avec les joueurs en place.

«C'est intéressant que tout le monde nous demande d'ajouter un gardien de but ou s'attendait à ce que nous trouvions un gardien de but, a lancé McCrimmon. Nous avons discuté à l’interne et nous aimons ces deux gars. Nous avons eu beaucoup de conversations avec notre instructeur des gardiens de but, Sean Burke, et l'entraîneur-chef Bruce Cassidy. [Thompson et Brossoit] l'ont mérité, je pense qu'ils méritent cette opportunité.»

Les Knights amorceront ainsi la saison avec deux hommes masqués totalisant 126 parties en carrière dans la LNH.