Un contrat gigantesque pour Julio Rodriguez

Le voltigeur des Mariners de Seattle Julio Rodriguez serait sur le point de signer une prolongation contractuelle de 14 ans valant au total plus de 400 millions $ environ.

C’est ce qu’a précisé vendredi le réseau ESPN, ajoutant que la recrue de 21 ans touchera une somme garantie approximative de 210 millions $.

Embauché par l’organisation des Mariners à titre de joueur autonome international en 2017, Rodriguez a conservé cette saison une moyenne au bâton de ,269, claquant 20 circuits et produisant 64 points, en plus de voler 23 buts. Le Dominicain a croisé le marbre à 64 occasions et récolté 113 coups sûrs. Ses performances lui ont d’ailleurs valu une invitation au dernier match des étoiles.

Mercredi, il est devenu le premier joueur de l’histoire de son équipe à s’assurer de connaître une saison d’au moins 20 longues balles et de 20 buts volés en tant que recrue.