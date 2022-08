Un combat primordial pour Mary Spencer

La boxeuse canadienne Mary Spencer se battra contre la Mexicaine Cynthia Lozano avec à l’enjeu les titres WBA International et WBC Silver chez les 154 lb lors du gala d’Eye of the Tiger Management (EOTTM) prévu le 9 septembre au Cabaret du Casino de Montréal.

Classée au premier rang mondial de l’International Boxing Federation (IBF) après six combats professionnels, Spencer (6-0-0, 4 K.-O.) tentera de consolider sa place au sein des meilleures pugilistes de sa catégorie. Son duel de 10 rounds face à Lozano (9-1-0, 7 K.-O.) qui sera d’ailleurs diffusé en direct sur les ondes de TVA Sports pourrait ainsi transmettre un autre message à la Québécoise Marie-Ève Dicaire, championne de l’IBF.

Aussi, la prochaine rivale de l’athlète de l’unifolié n’est pas à prendre à la légère, même si elle a perdu par K.-O. au septième assaut contre Dicaire en décembre 2021. Un style peu conventionnel lui a permis de se hisser au neuvième échelon de l’IBF.

«Lorsque j’ai commencé ma carrière professionnelle, je n’imaginais pas être classée aspirante numéro 1 ou me battre pour des titres aussi rapidement, et j’en suis très heureuse. La boxe féminine est en plein essor actuellement et c’est à nous toutes d’assurer sa croissance en relevant les défis les plus difficiles et en organisant les combats que les partisans veulent voir. C’est là qu’on se dirige avec ce combat vers Lozano, qui est la dernière adversaire de Dicaire», a déclaré Spencer dans un communiqué d’EOTTM.

Outre le choc Spencer-Lozano, le gala mettra en vedette Christian Mbilli, qui se mesurera à l’Américain DeAndre Ware pour les ceintures WBC Continental des Amériques et WBA International des poids super-moyens.