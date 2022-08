NASCAR: deux pilotes en mission à Mirabel

À part la course inaugurale de la série NASCAR Pinty’s au circuit ICAR de Mirabel remportée par l’Ontarien Robin Buck en 2011, les sept autres épreuves ont été l’affaire de deux pilotes : Andrew Ranger et Kevin Lacroix.

Avec seulement trois étapes à disputer, l’escale de samedi revêt une grande importance pour ceux qui veulent succéder au champion défendant Louis-Philippe Dumoulin, dont les chances de signer un quatrième titre de la série sont à peu près nulles.

Ranger et Lacroix, respectivement cinquième et sixième au classement cumulatif, font partie de ces pilotes en mission qui n’ont pas abandonné leur espoir de soulever le précieux trophée de champion. Et ce, même si la tâche s’annonce colossale pour rejoindre Marc-Antoine Camirand au sommet du tableau.

Un terrain de jeu

Ces deux poursuivants n’ont qu’une idée en tête, celle de dominer le peloton quand le drapeau à damier sera agité en début de soirée. Force est d’admettre que ce tracé aménagé sur le tarmac de l’aéroport international de Mirabel est un véritable terrain de jeu pour les deux Québécois.

Pour l’un, Ranger est le détenteur du record avec quatre gains alors que, pour l’autre, Lacroix en compte trois, acquis à ses quatre derniers départs à ICAR. Et les trois victoires du pilote originaire de Saint-Eustache ont été obtenues devant Ranger qui, chaque fois, a accédé à la deuxième marche du podium.

«J’adore courir sur cette piste en béton où les glissades et dérapages... contrôlés font partie du spectacle. Je m’y suis toujours senti à l’aise», de s’exclamer Ranger.

«C’est certain que pour réduire l’écart au championnat, je n’ai pas le choix de gagner. Et c’est ce que je compte faire samedi», a-t-il poursuivi.

Des essais fructueux

Lacroix, lui, tient le même discours en sachant qu’il devra s’imposer pour maximiser ses chances de remporter un premier titre dans la série.

«Lors des deux dernières courses en circuit routier [à Toronto et à Trois-Rivières], a-t-il rappelé, nous avons été très compétitifs. D’autant plus que avons participé à deux séances d’essais privés fructueuses à ICAR plus tôt cette saison.»

Mais attention, d’autres pilotes également très doués n’ont pas l’intention de s’adonner à un rôle de figuration. Parmi les 23 engagés, il faudra compter sur Camirand évidemment, mais aussi sur Dumoulin qui, à défaut de pouvoir défendre son titre avec succès, entend tout donner pour renouer avec la victoire.

Troisième au classement, Alexandre Tagliani ne cache pas, lui non plus, ses ambitions.

«Tout est possible, dit-il, avec trois courses à faire. Je n’ai jamais été le plus rapide à ICAR, mais sur les longs relais, je pense avoir une bonne voiture entre les mains.»

Les deux Alex

Il ne faut pas non plus oublier un certain Alex Labbé qui reprend du service, le temps d’une course, en série NASCAR Pinty’s, et Alex Guénette, dont la récente victoire au Grand Prix de Trois-Rivières a clairement démontré son talent.

Le pilote de Terrebonne s’était classé cinquième l’an dernier à ICAR et deuxième en 2014.

Enfin, on surveillera aussi Louis-Philippe Montour et le vétéran ontarien D.J. Kennington (deuxième au classement) qui en sera à son 187e départ consécutif dans la série canadienne de stock-car.

Série NASCAR Pinty’s:

11e épreuve de la saison | Samedi

Circuit ICAR (Mirabel)

Horaire de la journée

10 h : Essais libres

Essais libres 14 h : Séance de qualifications

Séance de qualifications 17 h 45 : Départ de la course

Départ de la course Longueur du circuit : 1,8 km

Nombre de tours : 70 (sans arrêt obligatoire)

(sans arrêt obligatoire) Distance totale : 126 km

23 pilotes inscrits, dont 13 Québécois

Classement cumulatif

Après 10 étapes (top 10)

Pilotes | Points

1. Marc-Antoine Camirand | 397

2. D.J. Kennington | 385

3. Alexandre Tagliani | 377

4. Treyten Lapcevich | 365

5. Kevin Lacroix | 364

6. Andrew Ranger | 362

7. Louis-Philippe Dumoulin | 354

8. Brandon Watson | 353

9. Gary Klutt | 352

10. Jean-Philippe Bergeron | 317

Les gagnants à ICAR

2011 : Robin Buck

2012 : Andrew Ranger

2013 : Andrew Ranger

2014 : Andrew Ranger

2015 : Kevin Lacroix

2016 : Andrew Ranger

2017 : Kevin Lacroix

2021 : Kevin Lacroix

Recherche : Louis Butcher

Source : nascar.com