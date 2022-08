Les Blue Jays frustrent les Red Sox en 10e manche

Le manque d’opportunisme des Red Sox de Boston a souri aux Blue Jays de Toronto, qui l’ont emporté 6 à 5 en manche supplémentaire, jeudi au Fenway Park. Ils ont ainsi complété le balayage de cette série de trois duels les opposant à leurs rivaux de la section Est de l'Américaine.

Pour un deuxième soir d’affilée, le voltigeur George Springer a offert la victoire aux siens en 10e manche. Cette fois, c’est par le biais d’un optionnel qu’il a envoyé un coéquipier à la plaque au moment le plus crucial du match.

Voyez les faits saillants dans la vidéo, ci-dessus.

John Schreiber (3-3) a permis le point gagnant et a donc ajouté la défaite à son dossier.

L’équipe du Massachusetts a couru à sa perte en fin de duel. Elle est parvenue à placer un coureur au troisième coussin en septième, huitième et neuvième manche, mais n’a jamais été en mesure d’ajouter un sixième point au tableau.

Le releveur Jordan Romano (5-3), qui a mis fin aux hostilités, a accordé deux coups sûrs et un but sur balles en deux manches. Il a retiré deux frappeurs sur des prises.

Vladimir Guerrero fils et Bo Bichette ont semblé bien confortables face aux artilleurs bostonnais. Ils ont tous deux frappé deux coups sûrs et produit autant de points.

C’est toutefois leur coéquipier Danny Jansen qui avait offert une avance de 5 à 4 aux Jays en sixième manche grâce à sa 10e longue balle de la campagne. Un double d’un point de Jarren Duran a toutefois ramené les deux équipes à la case départ.

Le joueur de premier but Bobby Dalbec a été le seul membre des hôtes à avoir généré deux points, lui qui a permis à Christian Arroyo et Rob Refsnyder de marquer respectivement sur un simple et un ballon-sacrifice.

Les Jays retrouveront le Rogers Centre dès vendredi, alors que les Angels de Los Angeles seront de passage dans la Ville Reine pour une série de trois rencontres.