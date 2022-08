Le flamboyant discours de Bobrov en faveur de Slafkovsky

Le 7 juillet dernier, au Centre Bell, le Slovaque Juraj Slafkovsky devenait officiellement un membre des Canadiens de Montréal.

Ayant sous la main la toute première sélection de l’encan 2022, le CH a misé sur ce colosse de 6 pieds 4 pouces et 229 livres s’étant notamment distingué par ses grandioses performances sur la scène internationale.

Comme on le sait aujourd’hui, la dernière cuvée d'espoirs ne comptait pas dans ses rangs un choix numéro un consensuel. Shane Wright, Logan Cooley et Slafkovsky ont tous, dans les mois précédant le repêchage, été pressentis comme potentielles premières sélections.

Mais un sublime reportage intitulé «Les coulisses des réunions du repêchage des Canadiens» réalisé par l’équipe elle-même et publié jeudi soir nous a permis d’apprendre que certains membres du département hockey du club avaient l’attaquant slovaque dans leur mire depuis un bon moment déjà.

Dans ladite vidéo d’une vingtaine de minutes, on peut notamment voir Nick Bobrov, codirecteur du recrutement amateur, y aller d’un vibrant plaidoyer en faveur de la sélection de Slafkovsky.

«D’être au Championnat du monde à l’âge de 16 ans est un exploit sans précédent. Personne n’a fait ça avant. Pas même dans les années 80 ou 70. Et évidemment, ce qu’il a fait cette année dans le cadre des gros événements est juste extrêmement impressionnant.

«Il a juste la personnalité pour être celui qui souhaite prendre le taureau par les cornes, mener son équipe. Il veut être l’homme de la situation. Je parlais récemment à des gens l’ayant côtoyé au Jeux olympiques et le message qui en est ressorti, c’est qu’il avait cette capacité à rendre meilleurs tous les trios sur lesquels il évoluait. Il a débuté sur la quatrième unité et s’est retrouvé sur la première, parce que certains gars n’étaient pas prêts à jouer, mais lui oui. La même chose s’est produite aux Championnats du monde.»

Inspiré, Bobrov a poursuivi :

«Son désir de faire la différence, c’est plus qu’une simple habileté hockey. C’est un trait de personnalité. Pour moi, il a prouvé ces derniers temps que ses belles performances pouvaient être répétées régulièrement.

«Chez lui, en Slovaquie, un pays de plus de cinq millions d’habitants, on ne parle que de lui depuis quatre ans. Imaginez la pression qu’il a eue sur lui. Ses performances de la dernière année sont la preuve ultime qu’il pourra gérer les attentes et le stress.»

D’autres appuis pour Slafkovsky

Christer Rockstrom, recruteur-chef du CH pour l'Europe, s’est aussi montré en faveur de la sélection de l’imposant gaillard.

«J’irais avec Slafkovsky, qui est un gros cheval. Et une autre bonne raison de le choisir, c’est que j’aime beaucoup certains autres joueurs de ce repêchage qui sont plus petits.»

Christopher Boucher, directeur du département d'analyse de statistiques avancées, est alors sauté sur l’occasion pour renchérir.

«Si prendre Slafkovsky signifie qu’on ne prendra pas certains gars seulement pour leur gabarit plus tard dans le repêchage, c’est déjà une victoire en soi. Plusieurs clubs font l’erreur de choisir un gars de 6 pieds 2 pouces seulement parce que le message à l’interne est "on veut des gros bonhommes".»

Voyez l’essentiel de cet intéressant reportage ci-bas.