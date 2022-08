Hockey féminin: deux «matchs d’entraînement» pour le Canada

Les joueuses de l’équipe canadienne ont certes hâte de renouer avec leurs grandes rivales américaines au Championnat du monde de hockey féminin, mais avant le rendez-vous de mardi, elles doivent penser à leurs deux duels de la fin de semaine.

Effectivement, la troupe de l’entraîneur-chef Troy Ryan se mesurera à la Suisse, samedi, et au Japon le lendemain, pour ensuite compléter la phase préliminaire contre les États-Unis, mardi.

Même si tout se joue sur la glace, il n’est pas insensé de mentionner que ces deux rencontres face à des adversaires moins fortes risquent de servir de séances d’entraînement prolongées en attendant les retrouvailles avec l’ennemi du pays de l’Oncle Sam.

À en juger par les propos de Ryan suivant le gain de 4 à 1 aux dépens de la Finlande, jeudi au Danemark, la présentation de deux matchs successifs avant celui face aux Américaines est possiblement un bienfait. Les hockeyeuses du pays ont des ajustements à effectuer, selon lui.

«Nous sommes contents de la victoire évidemment, mais aucunement de la façon dont nous avons joué. La première période laissait à désirer, la deuxième était bonne et la troisième représentait un mélange de tout ça. Ce n’était que le premier match et nous comprenons que, bien souvent, dans un championnat mondial, l’important est de s’améliorer chaque jour et de bâtir sur ce travail», a-t-il indiqué dans un communiqué de Hockey Canada transmis aux médias.

Un problème persistant?

Plus précisément, l’indiscipline a ennuyé les Canadiennes tout au long de leur duel avec les Finlandaises. Les six pénalités, incluant les trois de Sarah Nurse, n’ont rien coûté, mais si le problème persiste mardi, l’histoire risque d’être différente devant des opposantes mieux nanties.

«Idéalement, on écoperait de moins de punitions, mais on joue un style robuste, donc ça fait partie de notre réalité, a justifié l’arrière Jocelyne Larocque avant de souligner la qualité du travail abattu en infériorité numérique. Notre échec-avant à court d’une joueuse est très solide et l’adversaire a eu de la difficulté à s’installer dans notre zone. C’est très positif.»

Par ailleurs, dans un choc mettant aux prises les deux prochains rivaux du Canada, les Suissesses ont disposé des Japonaises au compte de 3 à 1. Effectuant leur entrée en scène dans le tournoi, les gagnantes ont pris le contrôle en inscrivant deux buts lors de la période médiane.

Pour sa part, la formation nippone a encaissé un deuxième échec de suite, ayant été écrasée 10 à 0 par les États-Unis au cours de la première journée du Mondial.