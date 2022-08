F1: un nouvel aileron qui profite à Lance Stroll

Profitant d’un nouvel aileron avant, le Québécois Lance Stroll a été le cinquième pilote le plus rapide de la première séance d’essais libres du Grand Prix de Formule 1 de Belgique, vendredi, sur le circuit Spa-Francorchamps.

Le pilote de l’écurie Aston Martin a parcouru la piste des Ardennes en 1 min 47,437 s, n’étant devancé que par les deux Ferrari de Carlos Sainz (1:46,538) et de Charles Leclerc (1:46,607), de la Red Bull de Max Verstappen (1:46,755) et de la Mercedes de George Russell (1:47,396).

Sebastian Vettel (1:49,813), dont la voiture était équipée de l’ancien aileron avant et d’une configuration de l’aileron arrière drastique diminuant significativement l’appui aérodynamique, s’est quant à lui contenté de la 15e place, à plus de deux secondes de son coéquipier.

L’escale belge pourrait bien être intéressante pour Stroll et Aston Martin, puisque plusieurs pilotes – jusqu’à six selon plusieurs médias – partiront à l’arrière de la grille en raison de changements d’éléments au sein du groupe motopropulseur. Leclerc et Verstappen devraient être du nombre.