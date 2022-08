Cinq Canadiennes en bonne posture à l'Omnium canadien

On devra attendre à samedi matin pour connaître l’identité de toutes les golfeuses qui échapperont au couperet à l’Omnium canadien féminin, puisque la deuxième ronde a été interrompue par la noirceur. Néanmoins, cinq Canadiennes ont fait bonne figure, vendredi à Ottawa.

L’Ontarienne Maddie Szeryk est celle qui s’est le plus démarquée en jouant 68 (-3). Elle a ainsi grimpé au 14e rang à égalité, en vertu d’une carte cumulative de -7.

La favorite de la foule, Brooke M. Henderson, a aussi assuré sa place en troisième ronde grâce à une carte de 68. Elle a pris le 32e rang après avoir frappé la balle 137 fois (-5) en deux rondes.

Szeryk et Henderson auront toutefois fort à faire pour aspirer aux grands honneurs. La Sud-Coréenne Narin An a persisté et signé en retranchant six coups supplémentaires à la normale. À -13, elle détient deux coups d’avance sur les trois golfeuses à égalité au deuxième échelon.

Toujours du côté des représentantes de l’unifolié, Rebecca Lee-Bentham s’est placée en bonne position pour échapper au couperet établi à -2, elle qui affiche un pointage de -4. Elle n’a toutefois pas complété sa ronde et reprendra l’action au 15e fanion samedi.

Alena Sharp a fait le strict minimum pour continuer sa route en jouant 72 (+1), elle qui se place à égalité avec sa compatriote Lauren Zaretsky au 57e rang, à -3.

La joueuse amatrice québécoise Sarah-Eve Rhéaume (69) est passée à un cheveu de l’exploit, mais sa carte cumulative de -1 ne lui permettra pas de jouer au club de golf Ottawa Hunt samedi.

Toutes les autres Canadiennes en lice ont aussi vu leur tournoi prendre fin, dont la Québécoise Maude-Aimée Leblanc (71).