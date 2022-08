Un protecteur de Dak Prescott tombe au combat

Le plaqueur de la ligne offensive des Cowboys de Dallas Tyron Smith pourrait rater plusieurs mois d’action en raison d’une déchirure d’un tendon de la cuisse gauche subie mercredi à l’entraînement.

Ayant été invité huit fois au match du Pro Bowl, Smith est le protecteur à gauche du quart-arrière Dak Prescott depuis les débuts de celui-ci dans la NFL, en 2016.

Selon le réseau ESPN, il devrait être opéré cette semaine et sera à l’écart jusqu’à décembre. Le ligament croisé antérieur du genou gauche a au moins été épargné. C’est tout de même un autre coup dur pour le vétéran de 31 ans, qui n’a pas disputé de saison complète depuis 2015.

Il a notamment raté 14 parties en 2020 après avoir été opéré au cou et six duels l’an dernier à cause d’une blessure à la cheville et de la COVID-19.

Les Cowboys auront un trou immense à remplir dans l’angle mort de Prescott. Tyler Smith, perçu comme le futur remplaçant de Tyron Smith, a été utilisé comme garde à gauche pendant le camp d’entraînement et doit lui aussi composer avec une blessure, mineure dans son cas.