Un peu d’action pour Tom Brady avant la saison

Le quart-arrière des Buccaneers de Tampa Bay Tom Brady aura l’occasion d'éliminer un peu la rouille avant le début officiel de la saison 2022 de la NFL, car il sera en uniforme pour amorcer le dernier match préparatoire des siens contre les Colts d’Indianapolis, samedi au Lucas Oil Stadium.

C’est du moins ce qu’a indiqué l’entraîneur-chef de la formation floridienne, Todd Bowles, selon des propos repris par le quotidien «Tampa Bay Times» après un entraînement des siens, jeudi. Il n’a toutefois pas précisé le nombre de jeux ou de séquences offensives que son pivot partant effectuera sur la pelouse.

«Tous ceux qui sont en santé joueront», a expliqué Bowles.

«Nous nous sommes réunis, autant le groupe d’entraîneurs que les joueurs, et nous avons fait comprendre que nous voulons vérifier certaines choses. Ainsi, tout le monde sera sur le terrain.»

Pour revenir à l’athlète de 45 ans, il a rejoint ses coéquipiers au début de la semaine après s’être absenté pour «des raisons personelles» durant 11 jours.

«Il a raté 11 jours, mais il n’aurait pas plus joué lors des deux premiers matchs [préparatoires], a ajouté Bowles. Si on prend en compte ses journées de congé, plus les journées de congé habituelles, il n’aurait pris part qu’à trois entraînements supplémentaires. Il est à l’aise avec tout. Nous savons aussi que son conditionnement physique est à point.»

En 2022, Brady en sera à sa 23e campagne dans la NFL et sa troisième avec les «Bucs». Il est à la recherche d’une huitième bague du Super Bowl, sa deuxième avec la formation floridienne.