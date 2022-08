Soccer: une équipe de la CPL à Québec?

Dans l’espoir que Québec obtienne une franchise dans la Première ligue canadienne (CPL), Soccer Québec fait un premier pas en commandant une étude de marché à Léger Marketing pour vérifier l’intérêt pour le projet.

Le tout sera confirmé, demain matin, et les résultats seront connus à la fin septembre ou au début d’octobre.

S’il insiste pour dire que le projet est seulement à l’étape embryonnaire, Philippe Bernard est très heureux que cette première étape aille de l’avant.

«Il y a eu des rumeurs au fil des ans concernant la possibilité que la ville de Québec obtienne une équipe dans la CPL, mais il n’y a jamais eu d’étude de marché, a expliqué le directeur général de l’Association régionale de soccer de Québec (ARSQ). Il n’y a pas d’investisseurs pour le moment, mais on veut sonder le terrain auprès de la population.»

«L’appui de la population est nécessaire pour aller de l’avant, de poursuivre Bernard. À partir des résultats de l’étude de marché, notre rôle et celui de Soccer Québec sera de jouer les facilitateurs afin de dénicher les investisseurs nécessaires pour mener à bien le projet et non pas d’investir nous-mêmes. On ne parle pas du stade où jouerait la future équipe. Nous sommes loin de la coupe aux lèvres, mais c’est une première étape.»

Meilleur endroit

En plus d’un coup de sonde dans la région de Québec, Léger Marketing contactera les 28 000 membres de l’ARSQ pour connaître leur intérêt par le biais de la plateforme de Soccer Québec.

Soccer Québec a déterminé que la Vieille Capitale est le meilleur endroit pour accueillir la première franchise de la CPL en sol québécois.

«Un comité mis sur pied par Soccer Québec a déterminé que Québec était le meilleur endroit compte tenu de sa taille et de l’éloignement du CF, a souligné Bernard. C’est une bonne idée. Il s’agirait d’un bon débouché pour nos talents locaux.»

Soccer Québec n’est pas contre la venue d’une deuxième équipe ailleurs dans la province, mais veut se concentrer pour le moment sur la candidature de Québec.

La CPL compte actuellement huit équipes dans ses rangs dont la plus proche géographiquement est Ottawa. L’Atlético d’Ottawa occupe le premier rang au classement.

À Langley l’an prochain

Une deuxième équipe en Colombie-Britannique fera ses débuts à Langley la saison prochaine et la Saskatchewan pourrait aussi faire ses débuts en 2023.

Les propriétaires ont obtenu le feu vert des dirigeants du circuit, mais à la condition de dénicher un stade.

Le calendrier de 28 parties s’étend d’avril à octobre. Le gagnant de la saison régulière et des séries éliminatoires participent aux qualifications de la CONCACAF et au championnat canadien.