Remparts: des joueurs pourraient rejoindre la LNH

Signe que les Remparts de Québec auront une équipe à maturité cette saison, Patrick Roy vit dans l’incertitude quant au statut de certains de ses joueurs repêchés dans la LNH, dont Zachary Bolduc, Evan Nause et Nathan Gaucher.

En plus de Bolduc (St. Louis), Nause (Floride) et Gaucher (Anaheim), Théo Rochette et Mikaël Huchette (Philadelphie), James Malatesta (Columbus) et Vsevolod Komarov (Buffalo) partiront au cours des prochaines semaines pour leurs camps professionnels.

Contrairement à Rochette et Huchette, deux joueurs invités par les Flyers, ainsi que Malatesta et Komarov, Bolduc, Nause et Gaucher possèdent des contrats avec leur équipe de la LNH.

Dans le cas des deux premiers, il s’agira de leur deuxième camp professionnel.

« Je pense qu’on va avoir un ou deux gars qui vont commencer dans la LNH cette année, a mentionné Roy, avant qu’on le questionne à savoir s’il parlait entre autres de Bolduc. Moi, je ne le sais pas, mais à la suite de mes discussions, les Blues vont lui donner une vraie chance.

« Je pense aussi que Nause va avoir une vraie chance en Floride et Gaucher aussi à Anaheim. Ils ont tous des contrats et c’est sûr que les équipes vont les regarder comme il faut. »

MISSIONS ACCOMPLIES

Dans une année comme celle que les Remparts s’apprêtent à entamer, lors de laquelle ils viseront à nouveau les grands honneurs, la perte de l’un ou l’autre de ces morceaux ferait très mal.

D’un autre côté, il s’agit de l’une des missions du hockey junior, de former des joueurs professionnels.

« C’est tout à l’honneur de notre programme, a lancé Roy. C’est pour ça qu’ils sont ici. »

Il s’agit d’une situation familière pour Roy qui, en 2006, notamment, avait perdu les services du défenseur de 19 ans Marc-Édouard Vlasic aux mains des Sharks de San Jose.

Aujourd'hui, le patron hockey des Remparts a procédé à d’autres coupes au camp d’entraînement de l’équipe, en retournant Marc-Olivier Roy, Justin Duval, Alexandre Desmarais et Jason Beaulieu à leurs clubs respectifs. Il reste donc 28 joueurs toujours au camp et quelques autres seront retranchés samedi.

L’alignement final sera connu dimanche, au terme de la période des transactions.

L’entraîneur-chef et directeur général des Diables rouges devra donc jongler avec son effectif au cours des prochaines semaines, en attente du retour de ses vétérans dans des camps professionnels.

DES ABSENTS

Pour l’instant, 16 attaquants, neuf défenseurs et trois gardiens de but sont toujours inscrits sur la liste des Remparts, mais cinq joueurs ne participent pas pour l’instant aux entraînements sur glace, soit Bolduc et Nause qui sont avec leur équipe professionnelle respective, Gaucher à qui les Diables rouges ont offert une semaine de congé après sa participation au Championnat mondial de hockey junior, ainsi que Malatesta (COVID-19) et Huchette (mononucléose).

Ce dernier est toutefois dans l’entourage de l’équipe.