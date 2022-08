Nacho Piatti de retour avec le CF Montréal

Un peu plus de deux ans après avoir quitté le CF Montréal, en 2020, Nacho Piatti est de retour dans le giron du club de la Belle Province, mais cette fois, à titre de collaborateur du département sportif au niveau du recrutement.

C’est ce qu’a annoncé la formation montréalaise par voie de communiqué, jeudi.

«Nous sommes très heureux que Nacho accepte ce nouveau rôle avec nous, a déclaré le président et chef de la direction du CF Montréal, Gabriel Gervais. C’est très important pour nous de rester connecter avec notre histoire et une bonne façon d’y arriver c’est en collaborant avec d’anciens joueurs. Nacho s’ajoute à la longue liste d’anciens qui travaillent ou collaborent avec notre organisation. Puisqu’il connaît bien notre culture d’équipe, la ville et la MLS, il sera plus qu’un dépisteur avec des contacts en Amérique du Sud et en Europe, mais un ambassadeur du Club basé en Argentine.»

«C’est important d’utiliser toutes les ressources possibles pour s’améliorer au niveau du recrutement, a ajouté le vice-président et chef de la direction sportive du CF Montréal, Olivier Renard. C’est une belle opportunité de poursuivre cette collaboration précieuse avec Nacho. C’est bien pour lui et le Club de pouvoir travailler ensemble sur d’autres aspects du sport après sa carrière de joueur.»

L’Argentin a fait vibrer le Stade Saputo durant ses six saisons avec la formation montréalaise, lui qui avait même été nommé au sein de l’équipe d’étoiles à quatre reprises, de 2015 à 2018.

En 130 matchs de saison régulière en Major League Soccer, il a secoué les cordages 66 fois et amassé 35 passes décisives. Il a aussi amassé cinq buts et trois passes décisives en huit matchs en séries éliminatoires, aidant entre autres les siens à atteindre la finale de l’Est en 2016.

«Je suis content d'avoir la chance d'aider le Club, a dit Nacho Piatti. Je pourrai contribuer en Argentine en voyant beaucoup de joueurs, mais aussi avec mes nombreuses relations dans le monde du soccer. Je suis heureux de poursuivre l'aventure avec le CF Montréal et rester près des partisans au Québec.»

Piatti était d’ailleurs de passage dans la métropole québécoise lors du plus récent match à domicile du CF Montréal, samedi, une victoire de 4 à 0 contre le Revolution de la Nouvelle-Angleterre. Présenté avant le match, Piatti avait d’ailleurs été accueilli sous de chaleureux applaudissem