Mike Babcock démissionne de son poste

Après seulement une saison à la barre des Huskies de l’Université de la Saskatchewan, Mike Babcock a remis sa démission, jeudi.

L’entraîneur de 59 ans, qui compte 1301 matchs d’expérience derrière le banc d’une formation de la Ligue nationale de hockey (LNH), a ainsi passé environ un an et demi à temps plein au sein de l’organisation des Huskies, et ce, de façon bénévole.

Il sera remplacé la saison prochaine par l’entraîneur associé Brandin Cote, qui remplira cette fonction sur une base intérimaire.

«Je suis excité pour Brandin et sa famille, a dit Babcock dans un communiqué. Il est préparé pour devenir un entraîneur qui connaîtra beaucoup de succès.»

Sous l’égide de Babcock, les Huskies ont affiché un dossier de 14-9 et ont baissé pavillon en quart de finale de la division de l’Ouest canadien de U SPORTS.

Rappelons que Babcock a été remercié par les Maple Leafs de Toronto en 2019, après plus de quatre saisons à la tête de l’équipe.

Par ailleurs, plusieurs ex-joueurs établis de la LNH, dont Mike Modano et Johan Franzen, lui ont reproché publiquement l’archaïsme de ses méthodes d'apprentissage et son intransigeance.

Babcock compte exactement 700 victoires dans le circuit Bettman, lui qui a aussi dirigé les Mighty Ducks d’Anaheim et les Red Wings de Detroit. C’est avec la formation du Michigan qu’il a remporté sa seule coupe Stanley, en 2008.

Il a aussi mené le Canada à deux médailles d’or consécutives aux Jeux olympiques, en 2010 et 2014.