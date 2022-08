LPGA : les Canadiennes en arrachent à Ottawa

Des 19 Canadiennes en lice à l’Omnium féminin CP, à Ottawa, 11 n’ont pas été en mesure de jouer au moins la normale de 71 coups lors de la première ronde, jeudi.

En vertu d’une ronde de 67 (-4) chacune, Maddie Szeryk et Alena Sharp ont été les meilleures représentantes de l’unifolié sur les 18 premiers trous de la compétition, elles qui partagent 16e place.

Lauren Zaretsky a aussi bien fait, un coup derrière ses compatriotes, à égalité en 30e position.

La grande favorite de la foule, Brooke M. Henderson, a aussi donné quelques raisons de se réjouir aux spectateurs réunis aux abords du parcours, calant cinq oiselets contre trois bogueys, pour un total de 69 (-2).

Crédit photo : AFP

Une autre Canadienne, Selena Costabile, partage aussi le 50e rang avec Henderson.

Vanessa Zhang et Rebecca Lee-Bentham sont les seules autres à avoir remis des cartes sous la normale, frappant l’objet blanc 70 (-1) fois chacune.

Megan Osland (E) et Sarah-Eve Rhéaume (72; +1), tout comme Michelle Liu, Maude-Aimée Leblanc et Brigitte Thibault (73; +2), ainsi que Savannah Grewal, Valérie Tanguay et Lucy Lin (74; +3), en plus de Yeji Kwon (75; +4), Katie Cranston et Monet Chun (77; +6) et finalement Lorie Kane (84; +13) n’ont toutes pas été en mesure de mieux faire que la normale.

C’est la Sud-Africaine Paula Reto qui a le mieux fait en première ronde, elle qui a réussi un sans-faute de neuf oiselets pour remettre une carte de 62 (-9) et prendre les commandes.

Elle entamera la deuxième journée d’activités avec une priorité de deux coups sur la Sud-Coréenne Narin An.