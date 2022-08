Les Texans surprendront-ils en saison?

Peu d’attentes ont été fondées envers les Texans de Houston pour la saison 2022, mais la formation texane a complété son calendrier préparatoire avec une fiche immaculée de trois victoires en autant de matchs, eux qui ont vaincu les 49ers de San Francisco 17 à 0, jeudi au NRG Stadium.

Le quart-arrière partant des vainqueurs, Davis Mills, a été le pivot le plus utilisé du côté des Texans, et ce, même s’il n’a lancé le ballon que 10 fois, rejoignant un receveur six fois, pour 58 verges. Il a aussi lancé une passe de touché et été victime d’une interception.

Du côté des 49ers, Trey Lance, qui amorcera sa première campagne à titre de quart-arrière partant, a eu une dernière chance de se débarrasser de la rouille, lui qui a complété sept de ses 11 relais pour 49 verges.

Un match sans vedette à Kansas City

À Kansas City, les Chiefs ont défait les Packers de Green Bay 17 à 10, mais plusieurs vedettes offensives manquaient à l’appel pour chacune des équipes afin de clore le calendrier préparatoire, dont les quarts-arrière Aaron Rodgers et Patrick Mahomes.

Dans la victoire, Shane Buechele a complété 11 de ses 17 passes pour 166 verges et deux majeurs par la voie des airs. Il a établi une connexion avec le receveur Matt Bushman, qui a capté ses deux relais pour un touché. Bushman a finalement complété son duel avec trois attrapés pour 73 verges.

Du côté des Packers, le successeur pressenti à Rodgers, Jordan Love, n’a pas mal fait, trouvant les mains d’un receveur 16 fois en 26 tentatives, pour 148 verges, mais jamais pour un majeur. Il a aussi été victime d’une interception.