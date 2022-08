Les Rays passent le balai et étirent leur séquence de feu

Les Rays de Tampa Bay ont amassé une sixième victoire de suite, jeudi au Tropicana Field, balayant du même coup leur série de quatre matchs contre les Angels de Los Angeles en triomphant 8 à 3 dans le duel final.

Une poussée offensive de cinq points en troisième manche a aisément propulsé les favoris de la foule. Durant ce tour au bâton, Manuel Margot a réussi l’un de ses quatre coups sûrs de la journée, un triple bon pour deux points.

Quelques instants plus tard, Margot a complété son tour des sentiers grâce à la frappe de Harold Ramirez, qui a ajouté deux autres points au tableau pour les siens en septième manche, pour un total de trois points produits.

Isaac Paredes a complété la poussée de cinq points au troisième assaut, avec une longue balle de deux points.

Crédit photo : AFP

Le lanceur des visiteurs Patrick Sandoval (4-9) a été la principale victime des frappeurs des Rays, permettant cinq points sur autant de coups sûrs et un but sur balles, en six manches de travail.

Dans le camp des vainqueurs, Drew Rasmussen (9-4) a signé le gain en faisant, entre autres, mordre la poussière à neuf adversaires.

Il a finalement laissé sa place après cinq manches et un tiers, n’ayant permis qu’un point sur six frappes en lieu sûr et une passe gratuite.

Ce gain permet d’ailleurs à la formation floridienne de maintenir son emprise sur le premier rang des équipes repêchées dans la Ligue américaine, avec un dossier de 69-55.