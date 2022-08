Kevin Durant est «misérable», selon Charles Barkley

L’ex-vedette de la NBA Charles Barkley ne manque pas une occasion de créer un tollé sur la planète basketball. Mercredi, il s’est acharné sur l’ailier des Nets de Brooklyn Kevin Durant, le surnommant «Monsieur misérable».

Durant a récemment rencontré la direction de l’équipe de la Grosse Pomme pour leur annoncer qu’il avait fait volte-face, six semaines après avoir exigé d’être échangé. Plusieurs rumeurs l’envoyaient avec les Celtics de Boston ou les Raptors de Toronto, mais les deux équipes n’ont pas su se plier à la demande faramineuse du directeur général Sean Marks.

Durant, qui entamera la première saison d’un pacte de quatre ans d’une valeur de 198 millions $, a ainsi exprimé son désir d’honorer son contrat et de porter l’uniforme des Nets en 2022.

Pour Barkley – qui n’a jamais soulevé le trophée Larry-O’Brien au cours de son illustre carrière –, Durant s’est laissé porter par d’autres vedettes lors de ses deux conquêtes du championnat de la NBA, en 2017 et 2018, avec les Warriors de Golden State.

«Et si tu regardes sa carrière, lorsqu’il a dû être le meilleur joueur et un meneur, il a échoué lamentablement», a indiqué l’homme de 59 ans, dont les propos ont été rapportés par le «USA Today».

«Il semble être une personne misérable. Je l’appelle “Monsieur misérable”, parce qu’il ne sera jamais heureux. Tout lui est offert sur un plateau d’argent.»

Éternel insatisfait

«KD» a quitté l’organisation du Thunder d’Oklahoma City en 2016 pour rejoindre celle des Warriors via le marché des joueurs autonomes. Il a fait le même coup à ces derniers en 2020, après un an d’absence en raison d’une blessure, joignant cette fois les Nets.

Selon Barkley, Durant est un éternel insatisfait qui n’a pas les qualités pour mener à lui seul une équipe vers les grands honneurs.

«Tous les regards étaient rivés sur lui à Oklahoma City, il était apprécié dans l’État au complet. Il a abandonné son équipe pour aller remporter deux titres [avec les Warriors] et il n’était toujours pas satisfait. Puis, on lui offre tout ce qu’il veut à Brooklyn et il est encore misérable.»

Malgré un été mouvementé dans la métropole américaine, les Nets retrouveront leur monstre à trois têtes composé de Durant, Ben Simmons et Kyrie Irving. Ils tenteront de connaître un meilleur sort qu’en 2022, où ils ont été balayés au premier tour par les Celtics.