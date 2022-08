Gros mandat pour l’entraîneur de l’équipe féminine

L’entraîneur-chef de l’équipe canadienne de hockey féminin, Troy Ryan, pourra travailler à sa guise pendant les quatre prochaines années, ce qui représente un cycle olympique complet.

Hockey Canada a confirmé jeudi, peu avant le premier match de la formation nationale au Championnat du monde, l’embauche du Néo-Écossais. Ce dernier sera derrière le banc lors des événements internationaux d’envergure, notamment la Série de la rivalité, et ce, jusqu’aux Jeux de Milan-Cortina d’Ampezzo.

«C’est un immense honneur pour moi d’avoir la chance de travailler avec ce merveilleux groupe d’athlètes et de membres du personnel de la haute performance pour continuer sur notre lancée victorieuse de la dernière année, a commenté Ryan par voie de communiqué. C’est un moment stimulant pour notre programme, et nous avons une occasion spéciale de faire encore mieux sur la glace et à l’extérieur.»

L’instructeur-chef a mené l’équipe vers la médaille d’or au Mondial féminin de 2021 et aux Jeux de Pékin cette année. Il a également remporté l’argent comme adjoint aux Olympiques de 2018 à Pyeongchang.

«Nous avons eu la chance d’avoir Troy avec nous au sein du programme féminin depuis 2017 et comme entraîneur-chef au cours des deux dernières années, a rappelé Gina Kingsbury, directrice des activités hockey. Aujourd’hui marque un autre pas dans la bonne direction, sachant qu’il sera à nos côtés pendant les quatre prochaines saisons. Notre équipe a atteint les plus hauts sommets sous la direction de Troy, ce qui témoigne du leadership qu’il apporte au groupe.

«Troy est non seulement un excellent entraîneur sur les plans technique et tactique, il se démarque par sa grande intelligence émotionnelle. Il apporte une constance à l’ensemble du programme et joue un rôle déterminant dans la culture que nous mettons en place.»

Le Canada devait amorcer la défense de son titre mondial contre la Finlande plus tard en journée à Herning, au Danemark.