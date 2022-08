Eric Staal va se battre pour revenir

Avec un essai professionnel avec les Panthers de la Floride devant lui, Eric Staal va se préparer le mieux possible afin d’effectuer un retour dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

L’attaquant ontarien connaît une brillante carrière dans le circuit Bettman, mais celle-ci a été temporairement mise sur pause, puisqu’il n’a pas réussi à trouver une niche la saison dernière. Son dernier tour de piste a eu lieu lors des séries éliminatoires de 2020-2021, où il a aidé le Canadien de Montréal à atteindre la finale de la Coupe Stanley.

L’an dernier, Staal s’est joint pour quatre rencontres au Wild de l’Iowa, dans la Ligue américaine, et a aussi pris part aux Jeux olympiques de Pékin, étant le capitaine de la formation canadienne.

«J’étais tout seul, après avoir perdu la finale de la Coupe Stanley au milieu du mois de juillet. Ensuite, la saison suivante a commencé deux mois plus tard et ça n’a pas fonctionné là-bas [à Montréal]. Ensuite, ça n’a plus fonctionné nulle part. Je me disais: "OK, où vais-je maintenant?". Je suis resté en forme et les Jeux sont arrivés, j’ai eu plein d’expériences différentes», a raconté mercredi au site NHL.com l’ancien des Hurricanes de la Caroline, des Rangers de New York, du Wild du Minnesota et des Sabres de Buffalo.

Staal n’est plus le joueur offensif qu’il était à ses meilleurs jours, mais il traîne avec lui un bagage de 17 saisons au plus haut niveau, avec 1034 points en 1293 matchs. Avec le CH et les Sabres en 2020-2021, il avait amassé 13 points en 53 rencontres, puis huit points en 21 parties éliminatoires.

Avec son frère

L’athlète de 37 ans ne s’en cache pas ; s’il a choisi de tenter sa chance avec les Panthers, c’est en raison de la présence de son frère cadet Marc. Le défenseur a paraphé une entente d’un an en Floride pour la prochaine saison.

«C’est une grosse raison pour laquelle je fais ça, d’aller là-bas, de le voir et de peut-être avoir l’occasion de jouer avec lui. C’est spécial, d’abord, de jouer dans cette ligue, et ensuite, de pouvoir jouer aux côtés de mon frère avec une équipe qui aspire à la coupe. C’est un peu un rêve», a souligné Eric Staal.

Les deux hommes ont d’ailleurs partagé la glace pendant une vingtaine de rencontres en 2015-2016 avec les Rangers.

Le vétéran est aussi impressionné par l’équipe des Panthers, qui a, comme lui, l’objectif de remporter la coupe Stanley. Il sait qu’il devra travailler fort pour percer la formation, qui est déjà assez compétitive.

«C’est un excellent groupe là-bas, beaucoup de très bons joueurs. Je cherche seulement une opportunité de revenir dans la ligue et être une pièce du casse-tête», a fait savoir Staal.

L’an dernier, les Panthers avaient fait confiance à une autre étoile en fin de parcours, le grand Joe Thornton. Ce dernier n’a d’ailleurs pas encore fait part de ses intentions quant à la prochaine campagne.