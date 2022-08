Cyclisme: une main cassée pour Antoine Duchesne

Le cycliste Antoine Duchesne espère être en mesure de prendre part aux Grands Prix cyclistes de Québec et Montréal dans deux semaines malgré une blessure à une main subie en course mercredi.

Après avoir réalisé un superbe Tour de France au service de son meneur David Gaudu, le Québécois reprenait l’action au 36e Tour Poitou-Charentes, du 23 au 26 août. Malheureusement, une chute lors de la 2e étape a brusquement freiné son retour et il n’a pu terminer l’épreuve.

«Malheureusement j’ai glissé dans un virage avec beaucoup de sable et je me suis cassé la main. J’ai déjà vu pire, je devrais être en mesure de continuer de rouler pour être présent sur les deux plus belles courses de l’année, les Grands Prix de Québec et de Montréal», a brièvement écrit l’athlète.

Sur le plan sportif, son coéquipier Stefan Küng chez Groupama-FDJ a remporté la 4è étape jeudi, un contre-la-montre de 21,4 km entre Smarves à Vivonne.

Le Canadien Michael Woods, 35 ans, a aussi abandonné après une chute lors de la troisième étape du Tour d’Espagne dimanche. Il tente de se remettre d’une commotion cérébrale.

Plusieurs vedettes

Par ailleurs, l’organisation des Grands Prix cyclistes a confirmé quelques noms supplémentaires qui s’ajouteront à l’alignement des 9 et 11 septembre.

Quatre des six premiers du classement général du dernier Tour de France devraient être présents au Québec.

Parmi les 147 coureurs au départ, on note Tadej Pogacar, Wout Van Aert, Peter Sagan, Greg Van Avermaet, Michael Matthews, Geraint Thomas, Romain Bardet et David Gaudu.

Un peloton relevé

D’autres coureurs de calibre comme Rui Costa, Diego Ulissi, Tim Wellens, Binyam Girmay, Guillaume Martin, Magnus Cort Nielsen, Christophe Laporte, Warren Barguil sont également attendus sur les terres du Québécois Hugo Houle.

La liste préliminaire complète sera disponible bientôt.

Les 18 UCI WorldTeams, les deux ProTeams invitées Arkéa-Samsic et TotalEnergies, ainsi que l’équipe nationale du Canada seront au départ.

«Je suis persuadé que l’édition 2022 restera gravée dans nos mémoires», a mentionné Sébastien Arsenault, président-directeur général des GPCQM