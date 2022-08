Christophe Normand accusé de leurre d’adolescente

Le centre-arrière des Alouettes de Montréal Christophe Normand a été arrêté par la Sûreté du Québec (SQ), lui qui est visé par des accusations de leurre d’adolescente dans un but sexuel.

C’est ce qu’a rapporté le quotidien «La Voix de l’Est», jeudi.

L’athlète de 30 ans a communiqué avec une adolescente de moins de 16 ans «par un moyen de télécommunication» dans l’optique de commettre un geste de nature sexuelle, selon la poursuite.

Les faits reprochés se sont produits le 9 août dernier à Bromont, et les deux accusations à l’égard de Normand ont été déposées par voie sommaire au palais de justice de Granby.

Il a plaidé non coupable.

Le Bromontois a été arrêté par la SQ en début de journée, jeudi, et a comparu par visioconférence à Waterloo pour ensuite être remis en liberté sous conditions.

Réaction des Alouettes

En soirée, l'organisation a réagi au dossier, sans précisant si l'athlète allait être suspendu ou libéré de son contrat, puisque la direction tente d'obtenir plus d'informations dans cette affaire.

«Les Alouettes de Montréal ont pris connaissance des allégations concernant Christophe Normand, a déclaré le club par la voie d'un communiqué. L'organisation prend les choses au sérieux et procède à colliger le plus d'informations possible sur la suite des choses. Les Alouettes n'émettront aucun autre commentaire pour le moment.»