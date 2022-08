Brandon Vazquez reste en place à Cincinnati

L’attaquant Brandon Vazquez, l’un des meilleurs buteurs de la Major League Soccer (MLS) cette saison, a signé une prolongation de contrat de trois ans avec le FC Cincinnati, jeudi.

L’Américain de 23 ans a touché la cible à 15 reprises en 25 matchs, ce qui lui vaut le troisième rang des marqueurs du circuit. Il compte le plus haut total de buts dans l’histoire du club de l’Ohio, avec 21 réussites.

L’ancien de l’Atlanta United FC a indiqué par voie de communiqué qu’il était heureux d’avoir fait de Cincinnati sa demeure. Des rumeurs de transfert vers le Mexique ont d’ailleurs fait surface au cours des derniers mois.

«S’entendre avec Brandon était notre plus grande priorité cet été, puisqu’il a prouvé qu’il pouvait être l’un des meilleurs attaquants de la ligue, a fait savoir le directeur général du FC Cincinnati, Chris Albright. Nous devons une grande partie de notre succès cette saison à son caractère et son dévouement envers le jeu, et nous sommes excités qu’il soit un pilier pour nous dans le futur.»

Après des années de vache maigre, l’équipe en orange et bleu montre des signes encourageants en 2022. Elle occupe le neuvième rang de l’Association de l’Est, à un point d’une place en éliminatoires.

Un Uruguayen part, un autre arrive

Le Los Angeles FC a transféré mercredi l’ailier Brian Rodriguez à Club America, en Liga MX.

L’ancien jeune joueur désigné s’est joint à l’équipe de la Ville des anges en 2019 et a inscrit huit buts et 12 mentions d'aide en 55 parties.

L’Uruguayen de 22 ans a été un élément important du LAFC pendant quelques saisons, mais avec l’arrivée de joueurs comme Gareth Bale et Denis Bouanga, son temps de jeu était appelé à diminuer.

Toujours à Los Angeles, le Galaxy a quant à lui acquis les services du défenseur Martin Caceres, également de l’Uruguay.

Le vétéran de 35 ans était libre comme l'air depuis la fin de son passage à Levante, en Espagne, le 1er juillet. Il a défendu les couleurs de plusieurs grands clubs européens au cours de sa carrière, notamment la Juventus et le FC Barcelone.

Pour ajouter Caceres, le Galaxy a dû acquérir une place de joueur international, qu’il a obtenue du Fire de Chicago en retour d’un montant d’allocation général de 50 000 $.