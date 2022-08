Benzema sacré joueur de l'année de l'UEFA

Favori du Ballon d'Or qui sera remis le 17 octobre, l'attaquant français Karim Benzema a vu sa saison folle saluée par le titre de meilleur joueur UEFA de l'année, jeudi à Istanbul.

Il reçoit cette distinction pour la première fois de sa carrière.

À 34 ans, le numéro 9 du Real Madrid a été préféré à son partenaire Thibaut Courtois et au Belge de Manchester City Kevin de Bruyne, surpassés par l'attaquant madrilène, vainqueur du Championnat d'Espagne et de la Ligue des champions avec le Real et de la Ligue des nations avec l'équipe de France.

Auteur de 44 buts en 46 matchs avec le Real, Benzema a réalisé une saison digne du Ballon d'Or, qui sera décerné le 17 octobre à Paris.

Il devient le deuxième joueur français récompensé par ce prix, après Franck Ribéry en 2013. Avant lui, deux joueurs du Real Madrid avaient été sacrés: Cristiano Ronaldo (2014, 2016, 2017) et Luka Modric en 2018.

«KB9» succède à l'Italien Jorginho.

Encore Putellas!

Chez les femmes, l'Espagnole Alexia Putellas, Ballon d'Or 2021, a été proclamée joueuse par excellence pour la deuxième année consécutive.

La meneuse de jeu du Barça (28 ans) a été récompensée malgré son absence lors de l'Euro féminin, compétition majeure de l'année qu'elle a manquée en raison d'une blessure.

Finaliste de la Ligue des champions (défaite 3-1 contre Lyon) et championne d'Espagne avec 30 victoires en 30 matchs, Putellas devance notamment l'Anglaise Beth Mead, meilleure joueuse et co-meilleure buteuse de l'Euro.

L'Allemande de 20 ans Lena Oberdorf était également citée parmi les trois finalistes.

Par ailleurs, le prix du meilleur entraîneur a été remis à Carlo Ancelotti (Real Madrid), artisan de la 14e C1 du club madrilène, tandis que pour les équipes féminines, c'est la sélectionneuse de l'Angleterre, la Néerlandaise Sarina Wiegman, qui a été sacrée.