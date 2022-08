Au tour de Betts de se joindre à l’équipe américaine

L’équipe de baseball américaine sera de nouveau redoutable lors de la prochaine Classique mondiale de baseball, car elle a ajouté le nom de Mookie Betts à sa formation.

Le baseball majeur a annoncé l’engagement pris par le voltigeur des Dodgers de Los Angeles, jeudi.

Betts fera ainsi partie d’une formation américaine toute étoile qui a déjà vu certains gros noms des ligues majeures faire part de leurs intentions de participer au tournoi, dont Mike Trout (Angels de Los Angeles), Pete Alonso (Mets de New York), Trevor Story (Red Sox de Boston), Bryce Harper et J.T. Realmuto (Phillies de Philadelphie), ainsi que Paul Goldschmidt et Nolan Arenado (Cardinals de St. Louis).

Les États-Unis tenteront de défendre leur couronne à cet événement qui aura lieu en mars 2023. Ils avaient triomphé au cours de la dernière présentation, en 2017, en écrasant Porto Rico 8 à 0 en finale.

Cette fois, les champions amorceront leur parcours au sein du groupe C, dans lequel évoluera aussi le Canada. Le Mexique, la Colombie et un pays dont l’identité sera seulement connue au terme d’un tournoi qualificatif, en septembre, formeront le reste de cette section.