À VOIR: Oneil Cruz frappe la balle la plus puissante de l’histoire

Même si les Pirates de Pittsburgh ont été humiliés à domicile par les Braves d’Atlanta, mercredi, Oneil Cruz a trouvé une façon de se démarquer dans la cause perdante en cognant une balle à 122,4 milles à l'heure, soit environ 197 km/h, un record.

La marque à battre depuis l’ère Statcast – et huit des 10 frappes les plus puissantes de tous les temps – appartenait à Giancarlo Stanton. Le cogneur des Yankees de New York a frappé 14 fois la balle à plus de 120 m/h, mais jamais aussi fort que son dauphin.

Il faut dire qu’à 6 pi et 7 po et 220 lb, Cruz a tout ce qu’il faut pour réussir dans la catégorie de la longue balle. Le joueur d’arrêt-court n’a qu’une cinquantaine de matchs sous la cravate.

Avec une balle et deux prises contre lui en troisième manche, l’athlète de 23 ans a frappé le lancer de Kyle Wright avec la puissance d’un missile en direction du champ droit. Le Dominicain a pris quelques instants pour admirer son coup, qui n’avait pas l’angle suffisant pour franchir la clôture du PNC Park.

La balle a même ricoché sur le mur avant d’être captée par le voltigeur, qui l’a tout de suite envoyée au deuxième coussin. Cruz s’est ainsi arrêté au premier but, avec un simple.

«J’ai remarqué qu’elle a commencé à baisser et qu’elle allait frapper la clôture. C’est là que je me suis mis à courir plus vite. Mais je m’attendais à ce qu’elle sorte. Je ne m’attendais pas à ce qu’elle frappe le mur et revienne immédiatement», a expliqué Cruz au site web du baseball majeur.

«C’est sans doute bien que cette balle a frappé un mur, parce qu’elle aurait pu blesser quelqu’un si elle avait été un peu plus haute», a ajouté le gérant des Braves, Brian Snitker, impressionné.

De la puissance partout

Bien qu’il dispute une première saison complète dans le baseball majeur, Cruz brise les records de force des Pirates les uns après les autres. Plus tôt cette année, il a projeté une balle à 97,8 m/h à l’heure pour retirer Luke Williams, des Marlins de Miami, au premier coussin. Il s’agissait du lancer le plus rapide de l’histoire par un joueur d’avant-champ.

Manquant pour l’instant d’expérience et de vision du jeu au bâton, Cruz était très heureux de son coup après la rencontre. Avec quelques ajustements, il pourrait être une arme très dangereuse pour Pittsburgh au cours des prochaines années.

«Lorsque je suis revenu dans l’abri, certains de mes coéquipiers m’ont dit que j’avais frappé à 122 m/h. J’ai souri, mais à l’intérieur de moi, je me disais: “Wow, j’ai vraiment cogné fort cette balle”. Maintenant, en sachant que j’ai battu un record, c’est gros pour moi. C’est quelque chose de positif à retirer de ce match», a conclu Cruz dont l’équipe s’est inclinée 14 à 2.

En 52 matchs cette saison, il a réussi 38 coups sûrs, dont 10 circuits. Il a toutefois été retiré sur des prises 79 fois, pour une moyenne au bâton de ,199.

Les Pirates (47-77), eux, montrent l’une des pires fiches du baseball majeur cette saison, ayant perdu huit de leurs 10 derniers duels.