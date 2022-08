Une manche suffit aux Jays

Les Blue Jays de Toronto ont croisé la plaque huit fois en troisième manche pour défaire les Red Sox de Boston 9 à 3, mardi au Fenway Park.

La seule formation canadienne tirait de l’arrière 1 à 0 au moment d’entamer sa poussée.

Pire encore, les favoris de la foule avaient enregistré les deux premiers retraits au bâton nécessaire et il n’y avait que Jackie Bradley fils installé au deuxième coussin. Les huit frappeurs suivants ont toutefois été en mesure d’atteindre les sentiers, à l’aide d’un coup sûr ou d’un but sur balles.

Lourdes Gurriel fils (double), Teoscar Hernandez (simple) et Matt Chapman (but sur balles) ont d’abord permis à un coéquipier de compléter son tour des sentiers. Puis, Cavan Biggio a réussi un double de deux points. C’est finalement George Springer qui a couronné cette poussée, avec un triple de trois points.

Le lanceur Josh Winckowski a été la principale victime des visiteurs, lui qui a permis six des huit points. Il a finalement été retiré après deux manches et deux tiers seulement. Son remplaçant, Austin Davis, n’a pas été épargné, lui qui a donné les deux autres points.

Du côté des Jays, Ross Stripling a bien fait pour limiter les frappeurs adverses, ne donnant que six coups sûrs et un point. Il a aussi fait mordre la poussière à six adversaires.

Les deux formations poursuivront cette série de trois matchs, mercredi, avec le deuxième duel.