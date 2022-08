«Tout le monde a très hâte de voir ses habiletés à Montréal»

Méconnue de plusieurs, la ligue de hockey Living Sisu s’est conclue à Mont-Royal, mardi, avec la présence de quatre joueurs des Canadiens de Montréal, dont la coqueluche Juraj Slafkovsky.

Le Slovaque, premier choix au total du CH à l’encan amateur, a été le point focal de cette finale gagnée par la formation de Nick Suzuki et Josh Anderson, avec un sublime but à une main en échappée devant Michael McNiven.

Nombreux étaient les amateurs de hockey venus voir l’enfant prodige du repêchage de 2022 à l’œuvre dans une salle étroite et bondée, quelques semaines avant le camp d’entraînement, et sa présence a aidé les organisateurs à récolter une somme totale de 5526$ pour la Fondation canadienne du cancer du pancréas.

L’un des promoteurs du projet, le gardien Zachary Fucale, dit mission accomplie. Living Sisu, une «plateforme de sport et de bien-être qui offre un accès illimité tout-en-un de mode de vie», fait boule de neige en réunissant des joueurs professionnels - dont plusieurs Québécois - et permet du coup de soutenir une cause noble.

«On a amassé 5500$ en jouant cet été dans une ligue à trois contre trois pour les professionnels au Hockey Etcetera. C’était un environnement compétitif et, en plus, on a fait du bien en redonnant à une bonne fondation qui nous tient à coeur.»

De bons mots pour Slafkovsky

Slafkovsky était sous la loupe, puisque les partisans ne l’ont pas vu jouer depuis que le Tricolore en a fait le premier choix au total à l’encan. Jumelé à son compatriote Filip Mesar

(autre sélection de premier tour des Canadiens), il a démontré sur la petite étendue de glace que sa mobilité et son sens inouï du jeu promettent de belles choses pour les années à venir.

Fucale venait de terminer son duel dont l'enjeu était la troisième place, lorsqu’il a pu apercevoir le jeune homme se faire applaudir copieusement par la foule à plusieurs de ses présences.

«C’est un gros bonhomme avec beaucoup (de talent). Tout le monde a très hâte de voir ses habiletés à Montréal».

L’attaquant des Rangers de New York Julien Gauthier, qui joue avec Alexis Lafrenière depuis que les Blueshirts en ont fait le tout premier choix en 2020, était coéquipier de Slafkovsky dans le clan KW Sports and Entertainment. Il abonde dans le même sens que Fucale.

«C’est un très bon joueur qui est encore jeune. Il était super gentil avec nous. Il a de super belles habiletés. Honnêtement, il sera un très bon joueur pour les Canadiens.»

Fucale en mission à Washington

La saison du 3 contre trois maintenant terminée, Fucale aura bientôt l’occasion de se battre pour un poste de numéro 2 au camp des Capitals de Washington, en vue de la prochaine saison. Un scénario inattendu, certes, mais le portier de 27 ans pourrait ne jamais avoir été aussi près du but.

«C’est très excitant pour moi. Chaque année est importante pour moi, surtout à ce stade-ci de ma carrière», a souligné l’ancien espoir des Canadiens.»

Crédit photo : Martin Chevalier / JdeM

Un surprenant concours de circonstances a fait qu’Ilya Samsonov n’a pas reçu d’offre qualificative des Caps et que Vitek Vanecek a été liquidé aux Devils du New Jersey pendant l’été.

L’étiquette de gardien numéro 1 appartient désormais à Darcy Kuemper, ce gagnant de la coupe Stanley recruté sur le marché des joueurs autonomes qui ne faisait pas l’unanimité au Colorado, et la direction a voulu ajouter une certaine profondeur devant le filet en embauchant Charlie Lindgren pour l’appuyer.

«C’est sûr qu’il y a de nouveaux visages et (un gardien qui a gagné la) coupe Stanley, mais pour moi ce sera très excitant d’arriver au camp et j’ai un bel été. J’ai très hâte de commencer et d’avoir une autre bonne saison pour continuer à grimper.»

Jamais repêché, Clay Stevenson fait aussi partie de l’équation, mais Fucale (1-1-1, un jeu blanc) a prouvé l’an dernier qu’il est prêt à relever le défi, comme l’a démontré son efficacité de ,924 en quatre rencontres.