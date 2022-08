Pool de NFL: les ailiers rapprochés et les défenses

Avec les repêchages qui arrivent à grands pas dans les pools de football de la NFL, l’Agence QMI vous propose quelques pistes pour sortir gagnant de votre encan. Aujourd’hui: les ailiers rapprochés et les défenses.

Les ailiers rapprochés représentent souvent un dilemme pour les poolers. À l’exception de quelques joueurs, il est rare de voir un athlète évoluant à cette position sélectionné dans les quatre premiers tours de parole.

Ces exceptionnels sont : Travis Kelce (Chiefs de Kansas City), Kyle Pitts (Flacons d’Atlanta) et Mark Andrews (Ravens de Baltimore).

À partir de la cinquième ronde, un amateur de «fantasy» football qui jette son dévolu sur George Kittle (49ers de San Francisco), Darren Waller (Raiders de Las Vegas), Dalton Schultz (Cowboys de Dallas), Zach Ertz (Cardinals de l’Arizona), Dawson Knox (Bills de Buffalo), T.J. Hockenson (Lions de Detroit) ou Dallas Goedert (Eagles de Philadelphie) ne sera pas déçu.

Hunter Henry (Patriots de la Nouvelle-Angleterre), Pat Freiermuth (Steelers de Pittsburgh) et Noah Fant (Seahawks de Seattle) représentent des options intéressantes plus tard dans votre encan.

Deux joueurs à éviter

Finalement, il faudra éviter de sélectionner Mike Gesicki (Dolphins de Miami) trop tôt, lui qui devrait recevoir moins de passes en 2022. Evan Engram (Jaguars de Jacksonville) est aussi à proscrire en raison de son historique passé et du fait que l’entraîneur-chef Doug Pederson tend à distribuer le ballon à plus d’un ailier rapproché.

En ce qui concerne les défenses, les unités des Bills de Buffalo, des Cowboys de Dallas, des Buccaneers de Tampa Bay, des 49ers de San Francisco, des Broncos de Denver et des Patriots de la Nouvelle-Angleterre ont la cote.

Les défensives des Falcons d’Atlanta, des Texans de Houston, des Lions de Detroit, des Jaguars de Jacksonville, des Jets de New York, des Giants de New York et des Seahawks de Seattle sont à éviter.