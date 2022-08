Djordje Mihailovic officiellement vendu

Le milieu de terrain Djordje Mihailovic quittera bel et bien le CF Montréal à la fin de la saison 2022.

L'équipe a annoncé mercredi le transfert du joueur à l’AZ Alkmaar, un club de première division néerlandaise.

Mihailovic complétera la campagne avec la formation montréalaise avant de se joindre à l’organisation des Pays-Bas le 1er janvier 2023. Le montant versé au CF n’a pas été divulgué, mais les rumeurs font état de 6 millions d’euros, soit plus de 7,7 millions $ CAN.

«Je veux remercier Djordje qui a cru au projet en voulant venir ici à Montréal et montrer tout son potentiel. On veut aussi le remercier d’avoir fait tout ce qu’il a accompli sur le terrain depuis son arrivée, mais aussi de vouloir continuer la saison à Montréal pour essayer d’aller le plus loin possible, a déclaré dans un communiqué le vice-président et chef de la direction sportive, Olivier Renard. C’était son rêve depuis plusieurs années d’aller en Europe et je suis content qu’on puisse contribuer à son objectif de carrière. C’est une bonne entente avec un club où il voulait aller et où il pourra se réaliser pleinement avec son style de jeu et ses qualités.»

La réalisation d'un rêve

Certes, le principal concerné est heureux de franchir une étape de sa carrière.

«C'est un moment très excitant pour moi, mais également triste, sachant que je quitterai le CF Montréal, a affirmé Mihailovic. Lorsque je me suis joint à cette équipe, après avoir quitté le Fire de Chicago, je ne m'attendais pas à un accueil de ce genre. Je veux remercier les partisans pour leur soutien, ce fut une expérience incroyable. J’aimerais aussi remercier Oliver [Renard], Vassili [Cremanzidis], Joey [Saputo] et Gabriel [Gervais] pour leur compréhension; l’Europe a toujours été mon rêve et ils m'ont donné la chance de poursuivre cette nouvelle voie dans ma carrière.»

L’athlète de 23 ans a disputé 54 matchs de saison régulière, dont 50 titularisations, et 4306 minutes en deux campagnes avec le CF Montréal. Cette saison, il a marqué sept buts, un sommet personnel en carrière, en plus d’obtenir quatre mentions d’aide. En 2021, il avait réalisé 16 passes décisives, établissant un record de concession.

Les performances de Mihailovic ont aidé la troupe de l’entraîneur-chef Wilfried Nancy à se hisser au deuxième rang de l’Association de l’Est de la Major League Soccer. Elle visitera le Fire à Chicago, samedi.

L’Américain, lui, était de retour à l’entraînement avec ses coéquipiers, mercredi matin.