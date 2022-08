Les frères Gil réunis chez le Revolution

Si Carles Gil fait déjà la pluie et le beau temps avec le Revolution de la Nouvelle-Angleterre depuis quelques saisons, son frère Ignacio, dit «Nacho», s’est joint officiellement à l’équipe, mardi.

Le joueur de 26 ans, milieu de terrain comme son frère, a passé l’ensemble de sa carrière en Espagne, où il a disputé plus d’une centaine de rencontres en deuxième division. En 2021-2022, il a porté les couleurs du FC Cartagena.

«Nacho Gil est un milieu de terrain talentueux et il sera un très bon ajout à notre effectif. Son expérience et sa connaissance de l’équipe devraient lui permettre d’opérer une transition rapide», a fait savoir par voie de communiqué l’entraîneur-chef et directeur sportif du Revolution, Bruce Arena.

Gil, qui a conclu une entente d’un an, pourrait combiner avec son frangin Carles, qui est l’un des meilleurs passeurs de la Major League Soccer et qui a remporté l’an dernier le titre de meilleur joueur de la saison.