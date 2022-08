Le flou persiste pour Timo Meier

Les Sharks de San Jose n’ont pas entamé les pourparlers concernant une prolongation de contrat avec l’attaquant Timo Meier.

C’est ce que le hockeyeur de 25 ans a indiqué lors de la tournée des médias européens, par le biais de propos rapportés par le site web francophone de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Celui qui pourrait devenir joueur autonome avec compensation aux termes de la prochaine campagne a indiqué avoir eu une conversation avec le nouveau directeur général Mike Grier. Il a pu «apprendre à connaître» son DG, mais le sujet de son avenir en Californie n’a pas été mentionné.

«Nous n'avons pas parlé de ce sujet, a dit Meier. Je n'y pense pas vraiment, pour être honnête. Je sais que mon contrat se terminera dans un an. Par contre, je tente de rester concentré sur ma préparation pour la saison et être prêt physiquement, m'entraîner durant l'été afin de connaître un bon début de campagne. C'est ma priorité en ce moment, puisque le reste n'a pas été discuté. Et je ne suis pas le genre de gars qui aime penser trop au côté affaires du hockey.»

En juillet dernier, Grier avait pourtant déclaré qu’il aimerait voir Meier prolonger son association avec les Sharks.

«Timo est un bon joueur. Nous espérons qu'il désire rester ici, et à moins d'apprendre que ce n'est pas le cas, je vais tenir pour acquis qu'il veut demeurer ici», avait déclaré Grier, quelques jours après avoir été embauché.

L’an dernier, le Suisse a connu sa meilleure saison en carrière dans la LNH. Il a inscrit 35 buts et fourni 41 mentions d’aide pour 76 points en 77 rencontres.

L’ancien de la Ligue de hockey junior majeur du Québec conclura une entente de quatre ans, d’une valeur annuelle de 6 millions $, en 2022-2023. Il pourrait bénéficier de son autonomie complète à la conclusion de la campagne 2023-2024.