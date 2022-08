Laurie Arseneault très heureuse de son expérience

(Sportcom) – La Québécoise Laurie Arseneault a aidé le Canada à se classer au septième rang du relais par équipe des Championnats du monde de vélo de montagne qui se mettaient en branle mercredi à Les Gets, en France.

La formation canadienne composée d’Arsenault, d’Ian Ackert, de Peter Disera, d’Emily Johnston, d’Isabella Holmgren et de Carter Wood a trouvé son rythme au milieu du troisième des six tours.

Dernier Canadien à prendre le relais, Wood a offert une belle performance pour faire passer l’unifolié du 10e au septième rang, le pays terminant avec un retard de 2 min 28 s. Laurie Arseneault affirme avoir adoré son expérience à l’épreuve par équipe.

«C’était vraiment chouette de faire partie de l’équipe du relais pour les Mondiaux. Toute l’équipe a bien performé et a donné son meilleur. C’est un honneur de pouvoir représenter le pays, surtout en compagnie d’autres athlètes canadiens. Je voulais qu’on aille un bel esprit d’équipe et j’ai donné tout ce que j’avais sur la piste», a indiqué Arseneault.

Ce sont les représentants de la Suisse qui ont remporté la médaille d’or de l’épreuve, eux qui ont devancé les Italiens et les Américains par six et 14 secondes, respectivement.

Laurie Arseneault sera de retour en action dimanche aux Championnats du monde pour la présentation de la course chez les élites. La Québécoise n’a pas d’objectif de résultat en tête. Elle espère seulement éprouver du plaisir lors de cette épreuve.

«J’ai réussi mes objectifs aujourd’hui en ayant un bon esprit d’équipe. Pour la suite, j’espère conserver cette belle énergie tout au long de la semaine; ça ne devrait pas être trop difficile», a-t-elle conclu.

Roxanne Vermette et Léandre Bouchard devraient eux aussi prendre part aux épreuves individuelles prévues dimanche.