La PGA riposte à sa façon au circuit LIV

Souhaitant ne pas perdre davantage de golfeurs au profit du circuit rival LIV, la PGA a confirmé mercredi des changements importants relatifs aux bourses et au statut de certains tournois.

Ainsi, un peu comme c’est le cas au tennis professionnel, les meilleurs joueurs de l’organisation s’engageront annuellement dans un calendrier de 17 événements de marque comprenant les quatre majeurs de la saison – l’Omnium britannique, le Championnat de la PGA, le Tournoi des Maîtres et l’Omnium des États-Unis – et des compétitions d’importance figurant déjà à l’horaire comme le Championnat des joueurs.

Par ailleurs, quatre tournois à déterminer seront intégrés au groupe de rendez-vous incontournables pour les golfeurs de pointe. Les participants devront également prendre part à trois tournois réguliers de la PGA supplémentaires, pour un calendrier individuel d’au moins 20 compétitions.

De plus, à l’exception du Tournoi des champions Sentry, toutes les autres étapes obligatoires offriront des bourses minimales de 20 millions $. Également, tout membre de la PGA ayant une exemption à temps plein pour y évoluer sera assuré de gagner 500 000 $ par année. Enfin, la bonification d’un programme destiné aux joueurs d’impact permettra aux 20 golfeurs «faisant le plus écho dans les médias et auprès du public» de toucher 100 millions $.

«Nos meilleurs joueurs soutiennent fermement le circuit, a déclaré au site de la PGA le commissaire Jay Monahan. Ils nous aident à présenter un produit inégalé à nos partisans, qui auront la garantie de voir les golfeurs d’élite s’affronter dans 20 événements ou plus d’une saison.»

Rencontre déterminante

La semaine dernière, Tiger Woods et d’autres noms connus de la PGA ont tenu une réunion afin de discuter de l’avenir de leur circuit qui a perdu plusieurs athlètes, Bryson DeChambeau, Brooks Koepka, Phil Mickelson et Dustin Johnson, notamment.

Aux dires de l’ancien numéro 1 mondial Rory McIlroy, la rencontre a eu ses bienfaits, surtout grâce au leadership de Woods, et il n’a pas caché son enthousiasme à propos de la suite attendue.

«Quand je regarde un match des Buccaneers de Tampa Bay, je m’attends à voir Tom Brady lancer un ballon. Lorsque je visionne une course de Formule 1, je veux voir Lewis Hamilton conduire une voiture. Au circuit de la PGA, c’est arrivé souvent qu’on agisse individuellement et qu’on suive nos calendriers respectifs, de sorte qu’on ne s’est pas tellement retrouvé ensemble, a souligné l’un des directeurs des joueurs de la PGA. J’estime que les conclusions de notre discussion de l’autre fois et ce que Jay a annoncé montrent notre engagement à nous rassembler pour rendre le produit plus attrayant.»