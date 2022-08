Huberdeau : Markstrom a eu son mot à dire

Malgré les départs presque simultanés de Matthew Tkachuk et Johnny Gaudreau, les Flames de Calgary se sont améliorés cet été... du moins, c’est ce que croit leur gardien Jakob Markstrom.

Finaliste à l’obtention du trophée Vézina la campagne dernière – fort d’un dossier de 37-15-9 et d’un taux d’efficacité de ,922 –, Markstrom fait partie des meilleurs portiers du circuit Bettman depuis maintenant sept saisons.

Il n’a pourtant goûté aux séries éliminatoires qu’à deux reprises et n’a jamais accédé à une finale d’association. À 32 ans et sous contrat avec les Flames jusqu’en 2026, le Suédois avait toutes les raisons de craindre une reconstruction lorsque Tkachuk et Gaudreau ont fait part de leurs intentions de quitter la métropole albertaine. Le directeur général Brad Treliving s’est toutefois rapidement fait rassurant.

«”Tre” a appelé tout le monde pour nous rassurer qu’il n’allait pas entamer de reconstruction et que notre équipe allait être compétitive», a expliqué Markstrom en entrevue avec le réseau Sportsnet.

«Je pense que nous avons une excellente équipe sur papier, et nous devons maintenant l’assembler sur la glace.»

Un été mouvementé

Il faut dire que le portrait a changé drastiquement pour les Flames en l’espace de quelques jours. Avant que Treliving ne sorte un lapin de son chapeau en mettant la main sur Jonathan Huberdeau, il a lancé un appel à Markstrom, avec qui il a évolué pendant deux saisons avec les Panthers de la Floride.

«J’étais en Suède et il m’a appelé au milieu de la nuit, a-t-il raconté. Évidemment, avec Tkachuk qui ne voulait pas rester, les choses devaient bouger rapidement. Il m’a demandé quel genre de personne était [Huberdeau] et je lui ai dit qu’il est un bon gars et qu’il serait une excellente addition à notre équipe.»

En plus de l’acquisition du Québécois, celles de Nazem Kadri et de Mackenzie Weegar permettent même aujourd’hui de se demander si les Flames se sont améliorés, malgré les départs de leurs deux attaquants vedettes.

«Je pense que oui, a estimé Markstrom. Je suis excité et j’ai hâte de voir ce qu’on pourra offrir comme produit sur la glace. Dans ma tête, je suis convaincu que nous allons être meilleurs l’an prochain.»

Pour ce faire, l'équipe de Calgary aurait non seulement à présenter un meilleur dossier qu'en 2021-2022 (50-21-11), mais surtout atteindre une première finale d'association depuis 2004 ; un défi que Markstrom est prêt à relever.

«J’ai joué beaucoup de matchs de hockey, mais je veux en jouer encore plus. Il y a certaines parties que nous aurions dû gagner l’an dernier. Nous devons ajuster ce qui a moins bien fonctionné pour accéder au plus haut niveau.»