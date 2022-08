Hausse significative du plafond salarial en 2024?

La masse salariale des équipes de la Ligue nationale de hockey (LNH) pourrait augmenter significativement après la saison 2023-2024, ce qui serait un an plus tôt que les prévisions.

La pandémie a considérablement ralenti la progression du cap salarial au cours des dernières années. La masse a néanmoins augmenté de 1 million $ pour 2022-2023 – pour s’établir à 82,5 millions $ – et une importante hausse avait été projetée pour l'après-saison 2024-2025.

«J’ai vu les estimations préliminaires, qui me rendent plus optimiste sur l’augmentation du plafond plus tôt, que ce soit dans deux ou trois ans. Je crois qu’il est plus probable que ce soit moins de trois saisons, que plus», a fait savoir mercredi au réseau Sportsnet le commissaire adjoint de la LNH, Bill Daly.

La hausse récente la plus importante a été enregistrée en 2018, quand la masse salariale est passée de 75 à 79,5 millions $. Lors des trois dernières campagnes, le plafond est plutôt resté gelé à 81,5 millions $.

Depuis 2005-2006, le montant d’argent attribué aux formations de la LNH a augmenté chaque année, hormis durant la campagne écourtée par le lock-out de 2012-2013.