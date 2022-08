Gabriel Diallo bat un compatriote à Granby

Le Québécois Gabriel Diallo s’est invité au deuxième tour des Championnats Banque Nationale de Granby en battant le qualifié canadien Dan Martin en deux manches de 7-5 et 6-1, mercredi.

Le colosse de 6 pi et 7 po a fait la loi au service avec ses 13 as, remportant 63 % des échanges avec les balles en main. Il a été tout aussi dominant en retour, surtout au deuxième set, en brisant cinq fois son adversaire.

Les deux rivaux se sont toutefois échangé des bris de service dans une première manche plus corsée que prévu pour Diallo face à la 1165e raquette au classement de l’ATP. Martin avait battu les Américains Roy Smith et Connor Farren plus tôt cette semaine pour décrocher sa place dans le tableau principal.

Diallo, 20 ans et 519e joueur mondial, avait obtenu un laissez-passer des organisateurs, lui qui a notamment franchi le premier tour à Vancouver une semaine auparavant.