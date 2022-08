Fernando Tatis fils s'excuse publiquement

Puisqu’il aura beaucoup de temps libre en raison de sa suspension de 80 matchs pour avoir violé la politique antidopage du baseball majeur, Fernando Tatis fils se fera opérer à l’épaule gauche pendant la saison.

Rencontrant les médias pour la première fois depuis l’annonce de sa punition, mardi, le joueur étoile des Padres de San Diego est revenu sur sa décision de la saison dernière. En 2021, même en ayant subi plusieurs dislocations, il avait tenu à éviter le bistouri.

«Pour aller de l’avant, je serai opéré à l’épaule, a mentionné Tatis, qui sera retouché au niveau du labrum. J’ai l’impression que je passerai une bonne partie de la saison morte à San Diego. Je pense que nous avons un très bon plan pour la suite.»

Une date pour l’opération n’a pas encore été déterminée, mais le gérant Bob Melvin a déclaré qu’il aimerait qu’elle soit réalisée le plus tôt possible. Le temps de réadaptation requis pour ce type d’intervention chirurgicale est de quatre à six mois. Tatis pourrait ainsi être prêt pour le camp d’entraînement printanier, bien qu’il soit contraint de rater les premières semaines d’action.

Le Dominicain de 23 ans n’a pas joué sur les terrains des ligues majeures en 2022 après une série d’incidents. Il a toutefois poursuivi sa remise en forme dans les rangs mineurs, n’étant toutefois pas satisfait de la réponse de son corps.

«En revenant, j’ai un peu l’impression que je n’étais pas la meilleure version de moi-même. Pendant quelques matchs, [ma blessure] m’affectait. Je pensais plutôt que de foncer la tête baissée, je ne faisais pas mes mouvements habituels. Je crois que lorsque je reviendrai et que je recommencerai du début, je devrai être à 100 % pour m’assurer d’être à la hauteur», a expliqué Tatis.

«Il n’y a personne d’autre à blâmer que moi»

Le jeune athlète, troisième dans la course au titre du meilleur joueur de la Ligue nationale en 2021, s’est longuement excusé de ses agissements en conférence de presse. Il a dit ne pas avoir pris les bonnes décisions depuis le début de l’année.

«J’ai vu mes rêves se changer en mes pires cauchemars. Il n’y a personne d’autre à blâmer que moi», a-t-il assuré.

Tatis est également conscient qu’il devra de nouveau mériter l’amour des partisans du baseball majeur et le respect de ses coéquipiers et adversaires. Les Padres ont investi énormément d’argent sur lui, le faisant signer un contrat monstre de 14 ans et 340 millions $ en 2021.