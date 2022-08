Eugenie Bouchard doit confondre les sceptiques

La Québécoise Eugenie Bouchard devra à nouveau l’emporter jeudi en qualification si elle souhaite garder espoir d’accéder au tableau principal des Internationaux des États-Unis, mais les preneurs aux livres ne semblent pas convaincus de ses chances de réussite.

Effectivement, il est possible de parier sur le prochain match de «Genie» à New York sur le site Mise-o-jeu + et les prévisions sont défavorables à l’égard de l’ancienne finaliste du tournoi de Wimbledon. Mercredi avant-midi, Bouchard était négligée avec une cote de 2,47 à la veille de son duel contre la Tchèque Linda Noskova (1,44), 87e joueuse mondiale.

D’après la même plateforme, une défaite de l’athlète de l’unifolié en deux manches constitue l’issue la plus probable, le tout étant évalué à 2,12. Si elle perd en trois sets, ceux ayant prédit le scénario avec exactitude obtiendront 4,10 fois leur mise. À l’opposé, une victoire en deux ou trois manches rapportera 4,30 et 5,30 fois le montant parié, respectivement.

Mardi, Bouchard a vaincu la Japonaise Yuki Naito en deux sets identiques de 6-3 au tour initial des qualifications.