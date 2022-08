Enquête de la LNH sur Hockey Canada: «Ça avance»

La Ligue nationale de hockey (LNH) devrait amorcer cette semaine les entrevues en lien avec l’enquête indépendante qu’elle mène quant à l’histoire de viol collectif allégué par des membres d’Équipe Canada junior en 2018.

Selon l’adjoint au commissaire de la ligue, Bill Daly, qui s’est exprimé au réseau Sportsnet en marge de la tournée médiatique européenne de la LNH à Paris, l’enquête suivrait son cours.

Il a d’ailleurs confirmé que la femme qui a accusé huit hockeyeurs de l’avoir violée à la suite d’un gala de la Fondation de Hockey Canada à London, en Ontario, a accepté de collaborer avec le circuit Bettman. Le 20 avril dernier, elle avait intenté une poursuite de 3,55 millions $ contre la fédération nationale.

«J’hésite à donner un échéancier parce que je ne sais pas combien de temps cela prendra, a déclaré Daly aux journalistes Elliotte Friedman et Jeff Marek. Ça avance. Dans un monde parfait, nous aimerions avoir le fin mot de l’histoire avant le camp d’entraînement. Mais est-ce que ça arrivera? En ce moment, je ne le pense pas. Nous allons faire un travail compréhensif et approfondi, et nous verrons où cela nous mène.»

Daly a également affirmé que les joueurs de la LNH coopéreraient pleinement pour l’enquête. La plupart des Canadiens qui ont pris part au Championnat mondial de hockey junior de 2018 ont plaidé leur innocence.