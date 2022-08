Courir Montréal-Québec pour le petit Malik

Le coureur d’endurance Patrick Michel amorcera jeudi un périple de quatre jours où il parcourra les 270 kilomètres séparant l’Hôpital Sainte-Justine et le CHU de Québec-Université Laval.

Le Montréalais s’est donné ce défi colossal afin de sensibiliser et de recueillir des dons pour le jeune Malik Fontaine et sa famille. Depuis le mois de février dernier, l’enfant de 4 ans subit des traitements pour une leucémie lymphoblastique aigüe.

Ce ne sera toutefois pas la première fois que Patrick Michel réalise ce type d’événement pour aider son prochain. En 2019, il a installé un tapis roulant sur l’avenue Van Horne et a couru deux marathons par jour pendant 60 jours consécutifs. Les fonds amassés ont aidé un compatriote canadien à payer pour un traitement expérimental aux États-Unis.

«J’ai beaucoup aimé l’expérience et j’ai réalisé que j’aimais investir mon talent de coureur pour aider des gens», a expliqué l’athlète, quelques jours avant d’amorcer son périple.

Trois ans plus tard, Patrick Michel a appris que le bambin de deux de ses anciens collègues faisait face à la maladie. Il est donc entré en contact avec eux pour leur proposer son soutien.

«C’est ma façon à moi de pouvoir les aider! Je veux attirer l’attention sur le cas de Malik et les aider à joindre les deux bouts, afin de maintenir une certaine qualité de vie pendant les traitements de leur enfant.»

«De plus, quand Malik grandira, il pourra voir combien de personnes ont eu sa santé à cœur. Dans le monde d’aujourd’hui, on pense souvent que personne n’est là pour nous aider. Malik saura toujours qu’il n’était pas seul et qu’il y avait toute une communauté autour de lui dans cette épreuve.»

Accepter l’aide

Martin Fontaine, le papa de Malik, a été surpris et touché de l’initiative de son ancien collègue.

«Quand Patrick nous a proposé son idée, je suis tombé en bas de ma chaise. [...] Il m’a dit qu’il s’occupait de toute la logistique et que je n’avais qu’à m’occuper de Malik», a-t-il raconté.

Le père de deux enfants ne cache pas avoir été ennuyé à l’idée de recevoir l’aide de Patrick Michel, mais également de plusieurs autres personnes.

«Au départ, nous avions un malaise assez profond avec le sociofinancement. La demande de dons a été initiée par une très bonne amie, qui n’en a pas parlé. Elle savait que nous n’aurions pas accepté.»

«Je suis encore mal à l’aise avec ça, mais la réalité, c’est que ça nous aide énormément, a poursuivi le résident de Lévis. Il faut apprendre à accepter l’aide des gens. Je suis encore surpris de la collecte de fonds, mais aussi de l’aide que nous avons dans notre entourage. Nous sommes tellement reconnaissants.»

Jusqu’à maintenant, la campagne de sociofinancement a permis de recueillir plus de 17 000 $ sur un objectif de 25 000 $. Les fonds visent entre autres à «alléger le fardeau financier» que la condition de Malik impose à sa famille.

Martin Fontaine sera par ailleurs du parcours entre Montréal et Québec, puisqu’il suivra Patrick Michel sur son vélo. Il m’occupera de capter des images de l’exploit.

«Patrick devait avoir quelqu’un pour le suivre tout au long du parcours pour faire des vidéos et des photos. À la dernière minute, cette personne s’est désistée. Quand j’ai vu qu’il cherchait un remplaçant, j’ai levé la main.»

«Je suis content que cette porte se soit ouverte. Je vais pouvoir supporter Patrick.»

Un anniversaire spécial

Comme il organisait tout, Patrick Michel a choisi de faire la distance entre les deux hôpitaux entre les 25 et 28 août. Il ne savait pas qu’il franchirait la ligne d’arrivée au CHU de Québec-Université Laval la journée du cinquième anniversaire de Malik.

«C’est un petit cadeau d’anniversaire, a dit le papa. Ça signifie quelque chose pour nous. Patrick n’en avait aucune idée et il est tombé sur cette date.»

Ce sera d’ailleurs la première fois que le coureur rencontra le petit garçon.

Il est possible d’en apprendre davantage sur cette initiative et l’histoire de Malik sur le unecoursepourunevie.com. La famille invite d’ailleurs les coureurs à venir faire un bout de chemin avec Patrick Michel pendant son long trajet. Dimanche, le grand frère de Malik courra notamment le dernier kilomètre en compagnie de celui qui investit son talent de coureur pour aider les autres.