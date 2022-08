Calendrier de la MLB: une immense nouveauté en 2023

Le baseball majeur a dévoilé mercredi son calendrier régulier 2023 et pour la première fois de l’histoire, toutes les équipes affronteront au moins une fois chacune de leurs rivales.

Ainsi, cela signifie que les clubs de la Ligue américaine rencontreront dans une série minimalement chaque formation de la Nationale. Au cours de la campagne qui s’entamera le 30 mars, les équipes disputeront 13 matchs face à leurs rivales de section pour un total de 52; puis, six parties contre les autres concurrentes de leur ligue, pour 64 en tout; enfin, une série de trois rencontres face à chaque adversaire de l’autre ligue, pour 46 au total.

Dans le cas des Blue Jays de Toronto, cela représente évidemment moins de rendez-vous avec les opposants de l’Est de l’Américaine. Le club canadien entamera d’ailleurs sa saison en visitant les Cardinals de St. Louis, qui évoluent dans la Nationale, au premier jour du calendrier. Ses 10 premiers duels se tiendront à l’étranger, car il se rendra ensuite chez les Royals de Kansas City et les Angels de Los Angeles.

La partie locale inaugurale des Jays aura lieu le 11 avril à l’occasion du passage des Tigers de Detroit. Également, Toronto terminera la saison avec six affrontements à domicile : trois contre les Yankees de New York et autant face aux Rays de Tampa Bay, qui seront au Rogers Centre pour la fin de la campagne 2023, le 1er octobre.

Au nombre des clubs de la Nationale qui joueront en Ontario l’an prochain, il y a les Phillies de Philadelphie, les Braves d’Atlanta et les Padres de San Diego.

Autres faits marquants

Si les conditions météorologiques le permettent, les ligues majeures amorceront le calendrier avec toutes leurs équipes en action pour la première fois depuis 1968. Aussi, le nouveau format de l’horaire permettra aux partisans de revivre quelques confrontations des Séries mondiales passées; en outre, les Yankees recevront les Giants de San Francisco pour entamer les hostilités, tandis que les White Sox de Chicago se frotteront aux Astros à Houston, également le 30 mars.

La classique des étoiles doit pour sa part se tenir le 11 juillet à Seattle.